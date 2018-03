Die Wärme Frauenfeld AG ist Geschichte

Nachdem die Frauenfelder Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 24. September 2017 der Integration der Wärme Frauenfeld AG in die Werkbetriebe Frauenfeld zugestimmt hatten, wurde nun der letzte Schritt vollzogen: Nach der Übernahme der Aktiven und Passiven zum Wert von 1,95 Mio. Franken durch die Stadt Frauenfeld, wurde die Wärme Frauenfeld AG an einer ausserordentlichen Generalversammlung aufgelöst.

Zuvor hatte sich Winterthur bereits mit Frauenfeld auf einen Kompromiss geeinigt und sich aus der AG zurückgezogen.

Ein unrühmliches Winterthurer Kapitel

Die defizitäre Wärme Frauenfeld AG war in den letzten Jahren wiederholt unrühmlich in den Schlagzeilen. In Winterthur, das mit Stadtwerk massgeblich an der AG beteiligt war, führten Enthüllungen um Finanzmauscheleien und Vertuschungen im Zusammenhang mit dem Wärmeverbund-Projekt zum Rücktritt des verantwortlichen Stadtrats Matthias Gfeller (Grüne). Die unsauberen Vorgänge rund um die AG haben auch Stadtwerk-Spitzenleute den Job gekostet und haben zudem ein juristisches Nachspiel. Erst kürzlich ermächtigte das Zürcher Obergericht die Staatsanwaltschaft zu einer Strafuntersuchung in der Sache. (huy)