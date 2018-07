Die «Winterthur» geht in die Luft

Bald schon wird die «Winterthur» über Winterthur fliegen: Die Fluggesellschaft Swiss tauft eines ihrer neuen Mittel- und Kurzstreckenflugzeuge auf den Namen der Stadt im Flughafengebiet. Auf den 30. Juli hat sie ein nicht öffentliches, aber medial inszeniertes Zeremoniell angekündigt, mit dem Winterthurer Stadtpräsidenten Michael Künzle (CVP), Swiss CEO Thomas Klühr, dem Skills-Park-Gründer Roger Rinderknecht und der Bombardier CS300 in den Hauptrollen. Es ist die 23. von 30 Maschinen der C-Serie, welche die Swiss beim kanadischen Flugzeugbauer bestellt hat, die nun sogenannt eingeflottet wird.

Die Swiss hat im vergangenen Juni in Genf ihr neues Bombardier-Flugzeug CS300 eingeweiht. Eine solche Maschine wird nun bald den Namen «Winterthur» tragen. Video: Archiv/SDA

Obschon das Flugzeug neu ist, ist der Name in gewisser Weise ein Relikt. Die Swiss hat per 2018 nämlich ein neues Namenskonzept in Kraft gesetzt. Demnach sollen Langstreckenflugzeuge nach Schweizer Kantonshauptorten benannt werden. Da die Zahl der 31 Flugzeuge jene der Hauptorte übersteigt, sei sodann auf Tourismusgebiet auszuweichen.

Tourismusziele kommen auch bei den Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen zum Zug. Man fliegt also mit der «Davos», der «Gstaad», der «St. Moritz». Winterthur, mit seinen spärlichen Touristen, passt nicht in dieses Konzept, wurde aber noch nach altem Brauch auserkoren, benannte die Swiss ihre Maschinen doch in früheren Jahren bevorzugt nach Flughafengemeinden, mit denen das Verhältnis einst unproblematischer war.

Maschinen mit dem Namen «Winterthur» gab es bereits einige in der Geschichte der Airline, 1966 trug bei der Swissair eine Corona Corsair 9-9 diesen Namen, dann ab 1970 eine DC 9-32. Und 1984 lud die Swissair zur Taufe einer DC-9-81 gar den gesamten Winterthurer Gemeinderat und Stadtrat auf einen Alpenrundflug ein.

Am 16. August 1986 berichtete der Landbote über den Jungfernflug der DC-9-81. Klicken Sie auf das Bild, um den vollständigen Artikel lesen zu können.

Es waren andere Zeiten. Die Airline war noch der Stolz der Nation und der «Landbote» berichtete, wie die «sieben First Ladies von Winterthur» am Ende des roten Teppichs standen und jedem Ankömmling die Hand drückten.

Swissness-Emotionen

Der Name «Winterthur» ist für die Passagiere heute beim Einstieg als kleiner Schriftzug sichtbar – ein Moment, der «Emotionen schafft», wie die Pressestelle der Swiss auf Nachfrage erläutert. «Es ist schön, zu sehen, wie die Fluggäste auf die Namen reagieren. Insbesondere wenn man zum Ort oder zur Region eine persönliche Bindung hat, ist die Freude gross.» Es geht also um Swissness und ums Heimatgefühl. Die Vertreter der Orte und Regionen seien jeweils «stolz, dass ihr Flugzeug ihre Heimat in die Welt hinausträgt», schreibt die Medienstelle der Swiss.

Michael Künzle, der vor seinem Wechsel ins Stadtpräsidium noch Vorsitzender der Fluglärmorganisation Region Ost war, dürfte vor allem schätzen, dass die Bombardier CS300 im Vergleich zu Vorgängerflugzeugen deutlich leiser unterwegs ist, sodass die «Winterthur» über Winterthur etwas weniger lärmt. (mcl)