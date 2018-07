Die Winterthurer zu Gast bei Freunden

Hinter dem Bartresen im Stadion des Amateurvereins FC United of Manchester hängt ein Mosaik: Gelbe, schwarze, weisse und rote Steinchen sind auszumachen. Zusammen bilden sie das Logo des englischen Clubs. Jedes Steinchen ein Fan: Seit seiner Gründung 2005 ist der Verein im Besitz der Anhänger, die von der stetigen Kommerzialisierung des lokalen Spitzenklubs Manchester United genug hatten. Also gründeten sie ihren eigenen Verein. Vor dem Mosaik, auf der anderen Seite des Tresens, singen, trinken und hüpfen rund 150 Winterthurer. Soeben hat der FC Winterthur zum zweiten Mal in seiner 122-jährigen Geschichte in England gespielt.

Schaffhauser Zustände

Rückblick: Die Reise beginnt am Donnerstagmorgen. Die Mannschaft versammelt sich um fünf Uhr früh auf der Schützenwiese, zusammen mit einigen Fans. Die restlichen Anhänger fliegen am Nachmittag nach. Auf diesem Flug geht in den letzten Reihen das Bier aus. Manche Fans wähnen sich bereits in Schaffhausen, wo sie Ende Saison über eine Stunde auf ihr Bier warten mussten. Doch es gibt ja noch Wein. «Rot oder weiss?», fragt die Flight Attendant. Eine schwierige Entscheidung für die Fans, die im Stadion jeweils «Rot und Wiiss es Läbe lang» singen.

Schon auf dem Weg machten die Fans des FC Winterthur ordentlich Stimmung - schliesslich feierten sie gemeinsam mit den Fans des FC United of Manchester. Video: Jonas Gabrieli/far

In Manchester gelandet, fragt der Busfahrer: «Are you from Zurich?» Man möchte reflexartig Nein sagen, es dringt dann aber doch ein Ja über die Lippen. Schliesslich will man ins Hotel. Dann halt als Zürcher.

Angespannte Polizisten

Die Vorfreude auf das Spiel scheint am nächsten Tag sehr gross zu sein. Nur so ist es zu erklären, dass sich ein Grossteil der Fans bereits um 14 Uhr in der ­Hotellobby versammelt, um zum Stadion zu gehen. Das Spiel ist erst auf 20 Uhr angesetzt.

Auf dem Weg zum Bahnhof Victoria Station werden Kleber des FC Basel entdeckt. Bald landen sie abgekratzt am Boden oder sind von einem rot-weissen Kleber überdeckt. Diese Art der Reviermarkierung scheint eine Schweizer Eigenheit zu sein, Kleber von anderen Fussballvereinen sind selten anzutreffen.

Die Fans des FCW feierten gemeinsam mit den FCUM-Fans.

Dann: Kurze Angespanntheit. Als die Fans singend zu Gleis 6 laufen, tauchen zwei Polizisten auf. Ihre in Falten gelegte Mimik sagt: «Haben wir vergessen, dass heute ein grosses Spiel stattfindet?» Doch die Angespanntheit löst sich augenblicklich, als sie den Namen des unterklassigen Amateurvereins FC United hören. Anschliessend posieren sie gar noch mit einem FC-Winterthur-Schal für Erinnerungsfotos.

«Freunde statt Millionen»

Der Broadhurst Park, das United-Stadion im Stadtteil Moston, ist noch leer, als die Anhänger eintreffen, vier Stunden dauert es noch bis zum Anpfiff.

Genügend Zeit, um mit den United-Fans ins Gespräch zu kommen. Da ist zum Beispiel Nigel Brooks. Auf seiner rechten Wade hat er nebst dem Logo von FC United auch – kleiner und schon verschwommener – jenes von Manchester United tätowiert. Er sagt: «Auf meinem Logo steht noch Football Club drauf.» Diesen Zusatz hat Manchester United mittlerweile gestrichen, als sie das Logo erneuert hatten. Marketing statt Fussball. Auf einem Transparent im Stadion steht hingegen: «Freunde statt Millionen gewinnen.» Trotzdem: Viele sind im Herzen Fans des grossen Klubs geblieben. Es ist ein wenig wie nach einer langen Beziehung, die Teil der eigenen Identität geworden ist.

Erfolg haben und in höhere ­Ligen aufsteigen wollen viele ­Anhänger nicht. Ähnlich wie in Winterthur. Denn höhere Ligen bedeuten mehr Auflagen für den Amateurverein. «Wir können es uns nicht leisten», sagt ein Fan. Und erzählt davon, dass sie bereits jetzt einen Zwist mit der ­Liga haben: Denn der Verein hat keine Werbung auf dem Trikot. Die Liga möchte aber auf alle werbefreien Trikotärmel den Ligasponsor drucken. Es zeigt: Die Rebellen sind Teil des Systems.

«There is a spaceman»

Gelöst ist auf der Tribüne hingegen ein Akkuproblem. Roland Hofmann vom Winterthurer Radio Stadtfilter überträgt das Spiel live über sein Handy. Doch sein Ladegerät passt nicht in die englische Steckdose. Kurzerhand leihen ihm die Kollegen des United-Radios ihres aus. Seit der zweiten Saison werden sämtliche Spiele von United via Radio übertragen.

Irgendwann wird noch Fussball gespielt. Für viele gerät die schönste Nebensache der Welt genau zu dem: zu einer schönen Nebensache. Einige Winterthurer verbringen das Spiel mit den Engländern und schwingen plötzlich eine schwarz-rote statt die gewohnte schwarz-weisse Fahne. Als höfliche Gäste trennt man sich auf dem Rasen freundschaftlich unentschieden. Die Fans feiern sich trotzdem. Das Spiel ist kaum Thema in der Bar. Ein Fan aus Manchester stimmt den Song «Spaceman» an, der in Winterthur entstanden ist, als die Engländer beim letzten Auf­einandertreffen die kultige Astronautenfigur auf der Winterthurer Schützenwiese erblickt hatten. Die Stimmung hebt ebenfalls in hohe Sphären ab, nicht ­alle landen am nächsten Morgen vor dem Abflug sanft.

«Kanton Zürich» steht in roter Farbe auf dem weissen Flieger der Swiss. Gefüllt ist er mit der Mannschaft und einem Grossteil der Fans. Kanton Winterthur wäre in diesem Moment irgendwie passender. (Landbote)