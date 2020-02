Die erste modernisierte Postfiliale der Stadt

Vier Wochen lang wurde in der Postfiliale an der Römerstrasse in Oberwinterthur bei laufendem Betrieb gebaut. Gestern nun hat die umgestaltete Filiale eröffnet. Helle Farben und Holz sollen das Erscheinungsbild moderner machen. Das Mobiliar ist komplett ausgetauscht und beim Eingang eine grosse Theke hingebaut worden. An dieser begrüsst neu ein Mitarbeitender Kundinnen und Kunden und erkundigt sich nach deren Anliegen.

Mitarbeitende beim Empfang sollen Kunden unter anderem erklären, wie sie verschiedene Dienstleistungen der Post auch online nutzen können. Postsprecher Markus Werner sagt: «Unsere Mitarbeitenden zeigen bei Bedarf beispielsweise, wie man die Postumleitung während den Ferien auf unserer Website erledigt.» Kann die Person an der Theke nicht weiterhelfen, muss die Kundin oder der Kunde wie gewohnt beim Automaten eine Nummer rauslassen und warten, bis er oder sie an der Reihe ist.

Zweigeteilte Kundenreaktion

Seit gestern stehen Kunden der Postfiliale in Oberwinterthur zudem zwei neue Angebote zur Verfügung: Am Einzahlungsautomat lassen sich Einzahlungsscheine scannen und im Anschluss bezahlen. Und beim neuen Paketeinwurf können voradressierte Pakete selbständig aufgegeben werden. «Unsere Kunden in Oberwinterthur müssen also nicht mehr extra anstehen, um das Zalando-Päckli abzugeben», sagt Werner. Weil sich die beiden Automaten innerhalb der Filiale befinden, sind sie nur während den Öffnungszeiten zugänglich.

Bei einem Augenschein gestern Nachmittag vor Ort sind die Meinungen der anwesenden Kundinnen und Kunden gespalten. Die Urteile reichen von «schön eingerichtet und modern» oder «freundlicher und übersichtlicher» bis zu «wie vor dem Umbau» und «sieht aus wie ein Provisorium, ich gebe zwei von fünf Sternen.» Eine Kundin sagt, dass sie die neuen Automaten zur Einzahlung und zur Paketabgabe nicht nutzen werde, denn: «Ich habe Angst, dass sonst irgendwann das Personal abgebaut wird.» Andere finden die Möglichkeit, Einzahlungen am Automaten zu tätigen praktisch.

Keine Süssigkeiten mehr

Werner sagt, eine zentrale Idee hinter dem neuen Konzept von Post sei auch, wieder mehr auf die eigenen Produkte zu fokussieren. In Oberwinterthur wurde im Rahmen des Umbaus entsprechend die Anzahl Warenständer reduziert. Damit reagiere die Post auch auf den häufig geäusserten Vorwurf, dass sie ein Gemischtwaren-Laden führe. Verkauft werden sollen in den umgestalteten Filialen nur noch post-nahe Produkte wie beispielsweise Papeterie-Artikel. «Duschköpfe oder Gummibärli, die man früher in der Post kaufen konnte, gibt es bei uns in Zukunft nicht mehr», sagt Werner.

Ursprünglich war die Eröffnung der umgebauten Filiale auf Mai vorgesehen. Gleich zu Beginn zeigte sich gemäss Werner allerdings, dass sich der Umbau deutlich schneller realisieren lässt als ursprünglich gedacht. Die umgestaltete Filiale in Oberwinterthur reiht sich in eine Gruppe von rund 70 Standorten ein, an welchen das neue Konzept bereits realisiert worden ist. Insgesamt will die Post 300 Standorte modernisieren und investiert dafür rund 40 Millionen Franken. Angedacht ist laut Werner auch der Umbau der Hauptfiliale in Winterthur beim Hauptbahnhof. Dafür liege aber noch kein Zeitplan vor.