Die letzte Reise der «Steckdosenlok»

Ein 100-Tonnen-Pneukran und ein Tiefleger standen heute am frühen Morgen beim Lokdepot bereit, um die kleine Lok Ee2/2 abzutransportieren. Weil der Industriearchäologe Hans-Peter Bärtschi Ende Jahr pensioniert wird, musste eine neue Bleibe für die Rangierlokomotive gefunden werden. Der Museumsverein in Neuhausen am Rheinfall, der sie vor 18 Jahren Bärtschi geschenkt hatte, nimmt sie nun zurück. Der Abschied von der «Steckdosenlok» fiel Bärtschi und Chantal Maurus vom Verein inbahn nicht leicht. Ein Moment, wie wenn die Kinder das Elternhaus verlassen. (landbote.ch)