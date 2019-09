Die neue Adresse der Start-ups

Jungfirmen, die mit neuen Ideen und Angeboten auf den Markt kommen, sind in der Gründungsphase und bis zur Etablierung auf ein spannendes Branchenumfeld, ein unterstützendes Netzwerk und günstige Rahmenbedingungen angewiesen. Deshalb mieten sich viele von ihnen in Technoparks ein, die in grossen Schweizer Städten wie Luzern, Aargau, Zürich oder Lugano existieren und Start-ups gezielt zum Erfolg verhelfen. Der Technopark versteht sich als Drehscheibe zwischen Wirtschaft, Forschung und Innovation. Auch in Winterthur ist dies so. Hier fördert der Technopark Winterthur den engen Austausch mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, den Industrieunternehmen und den Wirtschaftsverbänden.

Seit geraumer Zeit werden aber aus Jungunternehmerkreisen und seitens start-up-freundlicher Politiker die «starren Strukturen» der Organisation moniert. Ein Start-up könne sich nicht an langfristige Mietverträge binden, heisst es in der Szene. Sei es, weil es den Turnaround nicht schaffe, sei es, weil es so rasant wachse, dass es innert weniger Monate grössere Räume benötige. Auch fehle dem Technopark die inspirierende Begegnungszone, ist zu hören. So bietet die Kantine nicht das gewisse Etwas, das Start-ups für kreative Meetings wünschen. Der neue Coworking-Space ist oft leer. Am Stossendsten aber sei, so sagen sie, dass ein grosser Teil der insgesamt 10000 Quadratmeter-Fläche an start-up-fremde Organisationen vermietet werde, zum Beispiel an die Regionale Arbeitsvermittlung RAV, aber auch an gewisse Abteilungen der ZHAW.

«Rund eine Viertelmillion Franken wird in die neue Start-up Spielwiese investiert»Die Investoren

Nun hat sich eine Gruppe von 15 Privatpersonen zu einer Aktiengesellschaft formiert, die eine Art Spielwiese von 1200 Quadratmetern Fläche für junge Firmen bereitstellt. Das Projekt nennen sie «Home of Innovation». Laut Raphael Tobler, Präsident des Entrepreneur Club Winterthur und Mitinitiant des Vorhabens haben sich bereits sieben Jungfirmen als Mieter verpflichtet. Ziel sei es, so die Investoren, die zusammen rund eine Viertelmillion Franken in das Vorhaben stecken, einen Nährboden für eine Start-up-Community zu schaffen, mit kurzen Entscheidungswegen und einer flexiblerer Arbeitslandschaft als im Technopark. Die Räume sollen mit dem Wachstum der Firmen mitwachsen können.

Kein Angriff auf den Technopark

Unter den Investoren befinden sich Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Kultur. So etwa Unternehmer Marc Wegmüller, Kulturveranstalter Jonas Trechsel, der Mitgründer des Entrepreneur Club Winterthur, Aaron Richiger, der Initiant der Nachhaltigkeitsmesse «Bluetech», Christian Huggenberg, die Inhaberin der Treuhandfirma Consultive, Sibylle Kunz, sowie mehrere Politiker aus GLP (Michael Zeugin oder Annetta Steiner) und FDP (Urs Hofer). «Der Verwaltungsrat soll weiblicher werden», betont ein gewichtiger Mitinvestor in Anspielung auf das männerlastige Gremium im Technopark.

«Wir sind uns bewusst, dass wir Dinge verbessern können, und sind auch dran»Thomas Schumann, Direktor Technopark

Man wolle «keinesfalls» den Technopark angreifen, sagen die kontaktierten Investorinnen und Investoren. Eine enge und gute Zusammenarbeit bleibe wichtig. Aber es sei an der Zeit, das Heft selber in die Hand zu nehmen wollen, da die Entscheidungswege für neue Ideen im Technopark viel zu träge sei, und der Start-up-Markt in Winterthur noch nicht vielfältig genug sei. Wo genau die neue Standort für Start-ups sein wird, ist noch nicht definitiv entschieden, erst wenn die Bewilligung für geplante Umbauten eingetroffen sei, werde dazu kommuniziert, so Raphael Tobler.

Technopark-Direktor Thomas Schumann macht das Vorhaben indes nicht nervös. Er zeigt sogar Verständnis für das Vorhaben. «Wir sind uns bewusst, dass wir Dinge verbessern können, und sind auch dran», so meint er etwa die Neugestaltung von Begegnungszonen und der Kantine. Gleichzeit betont er, dass man mit dem Entrepreneur Club immer nach Lösungen gesucht habe. Die Bedingungen haben den innovativen Ansprüchen der Start-upper offenbar nicht Stand gehalten. Man darf also gespannt sein auf die neue Spielwiese.

Was die start-up-gerechte Gastrolandschaft betrifft, so ist aber auch bei «Home of Innovation» keine bahnbrechende Innovation zu erwarten. «Es wird eine Lounge, ein gemeinsamer Esstisch und eine Kaffee-Ecke geben», sagt Tobler nur.