Die neue Theaterdirektorin spürt keinen Druck

Steckbrief und Vorgeschichte

Bettina Durrer tritt am 11. November die Nachfolge von René Munz als Verwaltungsdirektorin und Gesamtleiterin der neu gegründeten Theater Winterthur AG an. Der Verwaltungsrat hatte die Wahl am Sonntag in einer Mitteilung bekannt gemacht. Durrer wurde 1969 in Zürich geboren, sie studierte Geschichte und Politikwissenschaften und arbeitete für die städtischen Werke Luzern und die Hochschule Luzern. Seit 2012 leitet sie bei Meteo Schweiz den Bereich Planung und Kundenbeziehung mit 45 Mitarbeitenden. Durrer ist 50-jährig und lebt in Russikon. Ihr Vorgänger René Munz geht per Ende Juli in Pension. Er hatte die Auslagerung des Theaters in eine AG auf den Weg gebracht, die an der Urne im letzten März 75 Prozent Zustimmung fand. (mcl)