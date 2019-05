Die planetenlosen Abende sind vorüber

Die Geduld zahlt sich aber auch noch aus einem ganz anderen Grund aus: Nach Mitternacht schwingen sich auch die klassischen Sommersternbilder vollständig über den Osthorizont und mit ihnen die dichten Wolken der Sommermilchstrasse. In klaren Nächten ist ein Ausflug mit einem lichtstarken Fernglas in dieser Gegend schlicht atemberaubend. Man wandelt hier in den Fusstapfen von Galileo Galilei, der 1609 mit seinem einfachen Fernrohr erstmals den milchweissen Schimmer der «Milky Way» in ein Millionenheer einzelner Sterne aufgelöst hat. Doch erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts erkannten die Astronomen auch, dass wir mit unserer Sonne eingebettet sind in das gigantische Feuerrad unserer Galaxis. Und das nicht einmal prominent, stehen wir doch mit unserem Zentralgestirn, einen Stern des Typs «Gelber Zwerg», in einer Randzone, rund 30000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt.

Tanz der Monde

Doch nochmals kurz zu den Planeten: Mars geistert zwar noch immer am Westhimmel herum, doch mit seiner aktuell nur noch mickrigen Helligkeit ist er ein Objekt zum Vergessen.

Jupiter im Sternbild des Schlangenträgers wird bereits in den letzten Mai-Tagen zum Objekt der ganzen Nacht. Nach Mitternacht lohnen sich Beobachtungen besonders, zeigt doch schon ein kleines Fernrohr die deutlich abgeplattete Planetenscheibe und den Tanz seiner vier Monde. Auch diese Trabanten sind übrigens eine Entdeckung des italienischen Physikpioniers Galileo Galilei im Jahr 1609. Saturn überquert in den letzten Mai-Tagen zwar ebenfalls noch vor Mitternacht die südöstliche Horizontlinie. Doch mit seiner stark südlichen Lage im Schützen bekundet der Ringplanet sichtlich Mühe, eine einigermassen aussichtsreiche Beobachtungshöhe zu gewinnen. Das wird sich dann bis zum Hochsommer deutlich verbessern.

