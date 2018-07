Die sportlichste Schulklasse Winterthurs kommt aus Seen

Jeweils zum Ende des Schuljahres wird die sportlichste Schulklasse von Winterthur ausgezeichnet. Das Rennen gemacht hat in diesem Jahr dieselbe Klasse wie im Vorjahr, die 5a von Jonathan Hediger aus dem Schulhaus Steinacker. Gestern durfte sie während der 10-Uhr-Pause von Projektleiterin Nicole Jenny ihren Preis entgegen nehmen. Mit total über 120 Teilnahmen an den verschiedensten sportlichen Veranstaltungen spielte die Klasse laut einer Mitteilung des Sportamts «auch in diesem Schuljahr in einer anderen Liga.» An mehr als zwei Dutzend «Fit for kids»-Veranstaltungen konnten alle Schülerinnen und Schüler von Winterthur Klassenpunkte sammeln — unabhängig von der Rangierung und dem Resultat. Im Vordergrund stehe der olympische Gedanken «Dabei sein ist alles».

Die Schulklassen mit der höchsten Gesamtpunktzahl der Unter-, Mittel- und Sekundarstufe erhielten einen Wanderpokal sowie einen Klassenpreis. Auch für die zweitplatzierten Klassen gab es einen Klassenpreis.

Preis auch für die Jüngeren

Das sportliches Engagement der Klasse 5a hat auch die anderen Klassen aus dem Schulhaus Steinacker motiviert, fleissig «Fit for kids»-Punkte zu sammeln. So ging der Klassenpreis für die sportlichste Unterstufenklasse ebenfalls an das Schulhaus, und zwar an die Klasse 2a von Lisa Rutz. In diesem Jahr erhielten die siegreichen Klassen Gutscheine für die Kletterhalle «6aplus», den Skills Park, das Kinderparadies Wunderland und die Bowlinghalle Beseco.

«Fit for kids» ist ein Bewegungs- und Sportförderprojekt. Organisiert wird das Projekt vom Verein «Fit for kids Winterthur» mit Unterstützung der Stadt Winterthur. Veranstalter der Kinder- und Jugendsportanlässe sind hauptsächlich hiesige Sportvereine. (mif)