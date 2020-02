Diese Clownin will ins Flüchtlingscamp

KV, Gastronomie, Sicherheitsdienst, Sozialpädagogin, Clownin – beruflich hat Daniela Vogel schon einiges ausprobiert.

Nun plant die Winterthurerin, die aktuell als Gesundheitsclownin unterwegs ist, ihr nächstes Abenteuer: Mit ihrem Projekt «One Million Smiles» will sie als Clownin ein halbes Jahr lang durch Länder wie Moldawien, Libanon, Palästina und Jordanien reisen und den Leuten in Spitälern, Flüchtlingscamps oder auf der Strasse eine Freude zu machen: «Das Ziel ist es, eine riesige Kette von Lachen zu erschaffen», sagt sie in einem Video auf «Crowdify».

Über die Crowdfunding-Plattform sucht Vogel nach finanzieller Unterstützung für ihr Projekt. Oder wie es ihr Clown-Ich, das im Video plötzlich auf der linken Bildhälfte aufploppt, formuliert: «Geld, Zaster, Dinero, Pinky Pinky, Bazeli.»

«Ich gehe auch ohne Geld»

Insgesamt sollen 10000 Franken für die Reise zusammenkommen. Ihr Projekt kommt bisher gut an. Nach nicht einmal einem Viertel der Zeit kam bereits die Hälfte zusammen. Obwohl sie ein gutes Netzwerk hat, war Vogel überrascht, dass das Crowdfunding so gut anlief. Doch selbst wenn es nicht klappen sollte: «Ich gehe sowieso.» Das Geld sei mehr ein Zustupf und Werbung fürs Projekt.

Diesen Herbst soll es losgehen. Bevor sie aber in die Krisengebiete reist, will Daniela Vogel auch Kontakt mit Organisationen wie Clowns ohne Grenzen und Rote Nasen aufnehmen. Inspiriert hat sie der Film «Patch Adams», in dem ein Doktor seine Patienten mit Humor behandelt.

Nun will sie Menschen in der Fremde mittels Schalk und Feingefühl unbeschwerte Momente schenken. Die Sprachbarriere sollte dabei kein Problem sein: «Ich werde vor allem mit Mimik und Gestik arbeiten.»

www.one-million-smiles.org