«Dieser Ort ruft mich»

22 Uhr sind um. Tobias Zahn mischt in der Bratpfanne die Spaghetti unter die Crevetten. Zum zweiten Mal an diesem Abend duftet es unglaublich gut in Küche und Stube der Cavardirashütte. Die Gäste liegen alle im Bett. Jetzt isst das Hüttenteam - heute sind das Manuela Fischer und Zahn. Aber Crevetten, in den Schweizer Alpen? «Nach zehn Wochen hat man auch mal Lust auf etwas anderes als Curry oder Kartoffelstock», sagt Fischer.

Gegessen wird in einem kleinen Zimmer gleich neben der Küche. Es ist bis oben hin vollgestopft: Bücher, DVDs, Notfallapotheke. «Dieser kleine Rückzugsort ist sehr wichtig für uns», sagt Fischer, die Hüttenwartin, und meint nebst sich selbst die vier Personen, die eine Saison lang mit anpacken.

Sofort per Du

Ausserhalb der kleinen Pausen ist Fischer rund um die Uhr für die Gäste da. Alle begrüsst sie einzeln und persönlich. Man ist sofort per Du. Auch an diesem Sonntag im September. Dem 9-jährigen Jungen, der um 17 Uhr in der Hütte eintrifft, gratuliert sie. Er ist mit seinem Vater über den Brunnigrat und den Brunnifirn gewandert ist. Stolz zeigt er die Kristalle, die er auf dem Weg gefunden hat. Fischer stellt ihm eine Schorle auf den Tisch und legt einen Schleckstengel dazu. «Das hast Du Dir verdient.»

Dann dreht sie sich wieder zum Herd, wo das Curry fürs Abendessen köchelt. Und nebenan die Orangen-Ingwer-Creme für das Dessert. Dann fällt ihr ein, dass sie noch Wasser nachfüllen wollte, und sie eilt nach draussen zum XXX-Liter-Tank. In diesem Sommer ist das Wasser knapp. Bei Saisonbeginn Anfang Juli lag auf dem Gletscher kaum Schnee. Und dann habe es kaum geregnet. Zuerst gehe das Wasser im WC aus, sagt Fischer. Dann erst in der Küche. «Zum Glück.»

Eine Frau und zwei Männer treten ein. Braungebrannte, furchige Gesichter. Berggänger. Fischer freut sich: «So schön, dass ihr uns wieder einmal besucht.» Sie offeriert einen Kaffee.

Einer der Männer nimmt drei Stück Linzertorte, später kauft er auch noch die restlichen drei Stück. Die drei sind Strahler, sie haben ihre Zelte ennet dem Brunnigrat aufgestellt. In den Steinen neben dem Gletscher suchen sie nach Kristallen. Der Klimawandel spielt ihnen in die Hände: Der Rückzug des Gletschers legt neue Flächen frei.

Fischer plaudert ausgiebig mit dem Trio. Es geht um einen Ur-Hirsch, den die drei kürzlich gefunden haben. Geschätztes Alter: 8000 Jahre. Das schätze sie so an der Arbeit als Gastgeberin in der Hütte, sagt Fischer: Aus Besuchern würden enge Freunde oder einfach «sehr geschätzte Gäste». Zu Beginn hätten die Strahler kaum mit ihr, der Flachländerin, gesprochen.

Irgendetwas an diesem Ort verändere die Leute, sagt Fischer. Sie habe hier oben überraschende Momente erlebt. Eine Frau, die drei Wochen nach dem Tod ihres Mannes zu Besuch, sei kurz vor der Ankunft am Labyrinth vorbeigekommen, das Fischers Mann zwischen dem Gletscher und der Hütte auf den Boden gelegt hat. «Sie sagte später zu mir, dass sich in dem Moment, als sie das Labyrinth erreichte, ein Teil ihrer Trauer von ihr gelöst hatte.»

Eine kurze Saison

Es sind solche Erlebnisse, wegen denen die XX-Jährige immer noch weitermacht, nach 30 Jahren. Die Tage in der Hütte sind lang und streng. Die Saison dauert von Anfang Juli bis Mitte September, zehn bis zwölf Wochen, je nachdem, wie die Monate liegen. In dieser Zeit macht Fischers Grafikbüro in Winterthur vier Wochen Betriebsferien. Sonst schaue ihr Mitarbeiter zum Rechten, zweimal kehre sie auch für eine Woche ins Unterland zurück. «Das klappt so ganz gut.» Aber klar, gewisse Ambitionen habe sie zurückgestellt, zugunsten ihrer Arbeit als Hüttenwartin.

Fischer hat zwei Töchter, 23 und 28 Jahre alt. Die Ältere wohnt in Zermatt und hat in diesem Sommer zum ersten Mal selbst eine Hütte bewartet. «Manchmal haben wir von Hütte zu Hütte telefoniert. So: Was kocht ihr heute?» Und sie hätten sich ein Spiel daraus gemacht, zu erraten, wie viele Gäste die andere hat. Es mache sie glücklich, dass sie ihrer Tochter die Begeisterung für die Berge mitgeben konnte, sagt Fischer.

Als sie mit ihrem Mann 1988 die Hütte der SAC Sektion Winterthur übernahm, kamen die beiden gerade von einer eineinhalbjährigen Kanada-Reise zurück. «Man muss sich das vorstellen, unsere Arbeitgeber haben uns damals die Stelle freigehalten, und auch, als wir uns zum ersten Mal als Hüttenwarte versuchten.» 1989 allerdings wurde Fischer entlassen. Sie erwartete ihre erste Tochter. «Das ist heute unvorstellbar», sagt sie. Damals sei das normal gewesen. Sie entschied sich für die Selbständigkeit und die Sommer auf der Cavardirashütte. Das sei gut gegangen, nur als die Kinder zur Schule mussten, machte diese Konstellation das Leben etwas kompliziert.

Auf der Hütte steht der Zeiger unterdessen auf halb Sieben. Zeit fürs Abendessen. Spätestens jetzt sollte in der Hütte sein, wer hier übernachten will. Die Tische sind geteilt, ein Fleisch-Tisch, ein Vegi-Tisch. 6 Leute hier, 2 da. Es gibt Suppe, das Curry und die Orangen-Ingwer-Creme. Es schmeckt gut, sehr gut. Vielleicht auch, weil man sich diesen Ort in den Gipfeln hat erkämpfen müssen. Sechs Stunden dauert der Aufstieg von Sumvitg her, vier Stunden von Disentis her. Der Weg über Grat und Gletscher ist nichts für Anfänger.

Der Stein rutscht

Auf der Cavardirashütte ist man der Natur und ihren Launen ausgesetzt. Angst habe sie noch nie gehabt, sagt Fischer. «Es wird einem einfach bewusst, dass man als Einzelne keinen Einfluss auf den Lauf der Dinge hat.»

Auch nicht auf den Gletscher, der sich immer weiter zurückzieht. Grosse Steine werden dadurch frei, rutschen den Hang hinunter. Der Oberalpstock, eines der beliebtesten Bergsteiger-Ziele von der Hütte aus, ist in der zweiten Hälfte des Sommers kein sicheres Ziel mehr. «Der Stein rutscht, wir raten jetzt eher ab», sagt Fischer, auch jedem, der sich in der Hütte anmeldet. Erst einen Tag zuvor hatte eine abgerutschte Felsplatte einen Bergsteiger am Grat eingeklemmt.

45 Gäste seien vor ihrer Hütte gestanden und hätten den Bergungsarbeiten zugeschaut, erzählt Fischer. Sie habe zum Schutz der Privatsphäre des Wanderers etwas improvisieren müssen. Kurz bevor der Verletzte zum Helikopterlandeplatz neben der Hütte transportiert wurde, habe sie alle zum Abendessen gerufen. «Innerhalb von fünf Minuten waren alle drin, zum Glück.»

Solche Erlebnisse seien selten gewesen in ihren 30 Jahren, sagt Fischer. Und sie änderten nichts daran, dass es sie jedes Jahr wieder hoch hinauf zur Cavardirashütte zieht. «Irgendwie ruft mich dieser Ort.» (Der Landbote)