Discounter-Fachmarkt kurz vor Neubau

Nachdem gegen Ende Jahr im Neubau vis-à-vis der Eishalle Deutweg unter anderem der Möbel­discounter Conforama, der Tierfachmarkt Fressnapf und der Spielzeughändler Toys R Us einziehen, entsteht in Winterthurs «Klein-Dietikon» bereits der nächste Fachmarkt, 700 Meter weiter, gegenüber dem Grüzemarkt. Dort, in der ehemaligen «Landbote»-Druckerei, beginnen in den Sommerferien die Bauarbeiten für das Fachmarktcenter Grüze. Seit Montag ist die Baubewilligung für das Projekt gültig, Einsprachen sind keine eingegangen, wie die Investorin und Bauherrin Newport Swiss AG (siehe Infobox) bestätigt.Nun, nach diversen Wechseln und langem Hin und Her, haben nun auch die Mieter fix unterschrieben: Als Ankermieter ­steigen die Möbelkette Lipo und der Elektrofachmarkt Media-Markt ein. Lipo war zuvor bereits ein paar Jahre in direkter Nachbarschaft eingemietet und kehrt nun zurück, Media-Markt zieht von Hegi weg und reduziert seine Verkaufsfläche damit erheblich. Die Besitzerin der Hegemer Liegenschaft sucht weiterhin nach einem Nachmieter.

Zwei neue «à mini prix»

Neu in die Grüze zieht es zwei Ladenketten, die von der Romandie in die Deutschschweiz expandieren. «Mini Bazar», der Schweizer Ableger eines französischen Unternehmens, verkauft Wohnaccessoires unter dem Slogan «mini prix, maxi choix». In der Ostschweiz eröffnet «Mini Bazar» nun ihre erste Filiale. Sie ersetzt den Discounter Otto’s, mit dem ebenfalls verhandelt wurde. Und statt Dosenbach kommen die Westschweizer La Halle. Dort gibt es Pumps ab 11.95 und Winterstiefel ab 19.95 Franken .

«Grüze», neu ein Magnet?

«Wir haben einen guten Ladenmix und bringen zwei neue Marken nach Winterthur», sagt Jerôme Lutz, Projektmitarbeiter bei Newport. Nachdem es anfangs bei der Mietersuche aufgrund der allgemeinen Krise im Retailbereich massiv geharzt hatte, seien nun täglich neue Anfragen her­ein­geflattert, von Gastrounternehmen und anderen Retailern. Die «Signale des Marktes» seien positiv: «Inzwischen scheint allen langsam klar zu werden, dass das Gebiet Grüze immer attraktiver wird», sagt Lutz. Gerne hätte man also noch mehr Ladenfläche vermietet. Die Auflagen der Stadt geben vor, diese bei 7500 Qua­drat­metern zu deckeln. Für die ­Büros, rund 700 Quadratmeter, fehlen die Mieter noch.

Auch bei den Parkplätzen musste Newport zurückrudern, auf rund 75 Parkplätze statt wie geplant über 80. Und auch die vergleichsweise exzentrisch gestaltete Fassade mit den geschwungenen Betonelementen muss Newport etwas anpassen.

Teil wird ganz abgerissen

Die Halle der früheren Druckerei wird komplett entkernt und teilweise abgerissen. Ende 2019, so der Plan, ist Neueröffnung des Fachmarktcenters. (Landbote)