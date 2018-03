Doch kein 24-Stunden-Motel in Töss

In Spreitenbach AG, Sevelen SG, Landquart GR oder Basel gibt es sie schon, in Deutschland oder Frankreich sind sie weit verbreitet: Motels, bei denen 24-Stunden lang einchecken kann, über einen Automaten, der aussieht ein Bankomat. Eine Reception und Hotelpersonal fehlen. Unkompliziert, spontan und günstig soll es gehen. Zielgruppe sind beispielsweise Geschäftsleute auf der Durchreise.

Die Lärmbelastung ist zu gross für ein Hotel



Direkt neben der Autobahnausfahrt in Töss, dem heutigen Parkfeld zwischen Rieter, Top CC und Lidl wollte die Firma Zebrabox in den zwei obersten Stockwerken seines geplanten Neubaus mit über 400 Lagerräumen ein solches Self-Check-in-Motel mit rund 40 Doppelzimmern einrichten wollen. Die Liechtensteiner Motel-Kette B-Smart-Selection und auch ein anderer Anbieter wären interessiert gewesen.

Verwaltungsgerichtsentscheid

Doch der städtische Bauausschuss Zebrabox in einem Vorentscheid eine Absage erteilt. Der Grund: Das Grundstück liegt in der Industriezone. Eine Misch-Nutzung mit Hotelbetrieb wäre nicht zonenkonform.

Der Bauausschuss stützt sich dabei auch auf einen über dreissig Jahre alten Entscheid des Verwaltungsgerichts. Dieser besagt, dass die Dienstleistung erstens einen Bezug zu der dort angesiedelten Industrie haben sollte und zweitens die Wohnnutzung dort «nur sehr eingeschränkt zulässig» sei , vor allem wegen der Lärmbelastung. Das Baurekursgericht hat diesen Entscheid vor gut zwei Jahren in einem Urteil gestützt.

Obschon es auch im Kanton Zürich Hotels gibt, die in der Industriezone liegen, hat Zebrabox-Chef und Bauherr Christian Schmutz hat nicht gegen das Urteil rekurriert. «Wir werden das Projekt in den nächsten Wochen nochmals überarbeiten und eine andere Rahmennutzung prüfen», sagt er. Bekommt er seine Baubewilligung dann, könnte der Baustart noch in diesem Jahr erfolgen. (hit)