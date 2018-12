Drei Einbrecher in Seen verhaftet

Am Freitagabend hat die Stadtpolizei Winterthur in Seen drei mutmassliche Einbrecher verhaftet. Kurz nach 17.30 Uhr beobachtete eine Hausbewohnerin in Seen, wie drei Männer aus ihrem Garten flüchteten. Mehrere ausgerückte Patrouillen suchten nach den Männern. Um 18.00 Uhr fiel einer Patrouille unweit des Tatortes ein verdächtiges Fahrzeug auf, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Polizei ging davon aus, dass es sich bei den drei Insassen um Einbrecher handelte. Aus diesem Grund wurden die Rumänen im Alter von 31, 38 und 41 Jahren vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Kantonspolizei Zürich geführt.

Trotz der Festnahme kam es in der Stadt Winterthur über das Wochenende zu rund zehn Einbrüchen oder Einbruchsversuchen. Die Stadtpolizei Winterthur verstärkt daher ihre Patrouillen.