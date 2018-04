Drei Kollisionen und ein Selbstunfall

Am haben sich drei Verkehrsunfälle erreignet. Wie die Stadtpolizei Winterthur berichtet, verletzten sich bei einer Auffahrkollision auf der Salomon Hirzel-Strasse zwei Personen leicht. Eine Autofahrerin fuhr beim Lichtsignal bei der Einmündung in die Wülflingerstrasse zu früh an und prallte frontal in das Heck des Autos vor ihr. Die beiden Personen sowie ihr einmonatiges Baby wurden im Kantonsspital Winterthur untersucht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 3500 Franken.

Ein Verkehrunfall mit Sachschaden von 10'000 Franken entstand am Samstagnachmittag bei der Einfahrt zum Burger King an der Schlosstalstrasse. Ein Autolenker wollte von der Schlosstalstrasse in die Einfahrt abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Auto.

Kollision wegen Meinungsänderung

Wegen einer spontanen Meinungsänderung kollidierten am Samstagmittag zwei Autofahrerinnen auf der Rudolf-Diesel-Strasse. Die eine Frau befand sich mit ihrem Auto bereits auf dem Einspurstreifen, um nach links zur Tankstelle abzubiegen, entschied sich jedoch anders und fuhr geradeaus. Dabei kam es zur Kollision mit der zweiten Autolenkerin, welche gerade aus Richtung Gewerbestrasse fuhr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von ca. Fr. 6‘000.00.

Am Samstagmorgen verletzte sich ein Velofahrer auf der Rosenstrasse an der Schulter und musste mit der Ambulanz ins Kantonsspital Winterthur gefahren werden. Er übersah das Gittertor einer Baustelle und prallte mit dem Fahrrad frontal dagegen und stürzte.

Unbekannter beschädigt Einfahrtsschranke von Parkhaus

Eine unbekannte Person hat am Freitagabend mit ihrem Fahrzeug die Einfahrtsschranke im Parkhaus Archhöfe beschädigt und sich anschliessend entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Stadtpolizei Winterthur sucht Zeugen, die Angaben zum Fall machen können.