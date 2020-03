Drei Männer nach Schlägerei am Römerfest verurteilt

Am jährlich stattfindenen Römerfest in Oberi kämpften Ende August 2018 Gladiatoren und Schwinger in einer Sandarena – natürlich nur gespielt und zum Vergnügen des Publikums. Doch am Abend eines langen Festtags kam es beim grossen Festzelt zu einem tatsächlichen Kampf. Dies geht aus mehreren Strafbefehlen hervor, welche bei der Winterthurer Staatsanwaltschaft kürzlich rechtskräftig wurden.

Drei Männer aus der Region beteiligten sich demnach an einem sogenannten Raufhandel, einer Schlägerei. Alle waren zum Tatzeitpunkt abends um 20 Uhr stark alkoholisiert.

Nasenbruch und bewusstlos

Es begann mit gegenseitigen verbalen Beleidigungen zwischen zwei der Männer, im Aussenbereich eines Festzelts schlugen sie schliesslich aufeinander ein. Dann stach der eine auf den anderen auch noch mit einem Messer ein.

Einer der Männer konnte an seiner Seite auf die Unterstützung seines Vaters zählen, dieser hat Jahrgang 1937 und wurde nun ebenfalls verurteilt. Die Folge der zahlreichen Schläge und Stichverletzungen: Kratzer, Wunden, Hämatome, und in einem Fall ein Nasenbruch und eine kurze Bewusstlosigkeit. Die beiden arbeitstätigen Männer waren drei Tage beziehungsweise drei Wochen arbeitsunfähig.

Die Winterthurer Staatsanwaltschaft hat nun relativ hohe Geldstrafen verhängt, die von 7200 bis 13'200 Franken reichen. Sie wurden jedoch alle bedingt ausgesprochen mit mehrjährigen Probezeiten. Bezahlen müssen die Männer Bussen in Höhe von 1400 bis 2700 Franken. Ob die Fehde noch ein Nachspiel hatte, ist nicht bekannt. Einer der Männer hat laut Strafbefehl Schadenersatzforderungen seines Kontrahenten in Höhe von 740 Franken anerkannt.