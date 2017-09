Dreissig blaue Friedensschäfchen weiden im Frohbergpark

Rund dreissig Schäfchen weiden momentan im Frohbergpark vor der Freien Schule Winterthur. Das Spezielle daran: Die Schafe sind blau, aus Polyester und Teil eines «global-sozialen» Kunstprojekts. Von ihren beiden Schäfern, dem deutschen Künstlerpaar Bertamaria Reetz und Rainer Bonk, als «blaue Friedens­herde» bezeichnet, sollen sie für Frieden, Toleranz und Weltoffenheit stehen. Für die nächsten Tage sind sie zu Gast bei der Privatschule neben der Villa Frohberg.

Schafe verkörpern Grundwerte der Schule

Die Blauherde umrahmt dort den Auftakt ins neue Schuljahr mit dem neuen Jahresmotto «Alle sind gleich – jeder ist wichtig», das zugleich auch die Botschaft der «blauen Friedensherde» ist. Die Schüler haben in einem Schülerparlament Lieder, Gedichte und einen Flashmob zum Thema vorbereitet und führen diese am Anlass auf. Auf die Idee fürs Motto kam die stellvertretende Schulleiterin Barbara Hubatka, die letztes Jahr zwei blaue Schafe auf ihrem Balkon ausstellte, von denen eines dann gestohlen wurde (der «Landbote» berichtete). «Die Idee der blauen Schafe hat uns gut gefallen, sie passt zu den Grundwerten unserer Schule», sagt Schulleiter Roger Frei. «Wir möchten die Jugendlichen ernst nehmen, sie gleichwertig behandeln und ihnen die Chance geben, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.»

Warum sind die Friedensschafe blau?

Die blaue Friedensherde, die laut den Schäfern das gegenseitige Verständnis, die Toleranz und das friedliche Zusammenleben fördern soll, war derweil schon in über 160 Städten Europas zu Gast. Ihren ersten Auftritt hatten sie 2009 in Venedig, seit 2012 steht die Herde unter der Schirmherrschaft des EU-Parlaments. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, warum die Schafe blau sind. «Als Signalfarbe steht Blau symbolisch für die Verbindung aller Menschen miteinander», schreibt das Künstlerpaar auf seiner Website. Es repräsentiere nicht nur die Farbe der Erde, des Himmels und des Meeres, sondern auch die der europäischen Friedensbewegung. «Das Blauschaf soll zur Symbolfigur einer toleranten Geisteshaltung werden», wünschen sie sich. Die Schafe werden in Zusammenarbeit mit Werkstätten für Menschen mit geistiger Behinderung hergestellt. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann am Donnerstagabend für 400 Franken eines der acht Kilo schweren blauen Schäfchen erwerben. (Landbote)