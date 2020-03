Drohen jetzt Ausfälle im Datennetz?

Viele Winterthurerinnen und Winterthurer arbeiten seit Anfang Woche von zu Hause aus. Kinder und Jugendliche haben wegen des Ausfalls des Präsenzunterrichts mehr Zeit zum Gamen und Netflix schauen. Die Internetnutzung in den Haushalten dürfte also zunehmen.

Annina Merk, Mediensprecherin der Swisscom ist zuversichtlich, dass die Datennetze standhalten. Sie sagt: «Im Bereich des Datenverkehrs gibt es zurzeit keine Kapazitätsengpässe.» Von den Problemen der Swisscom am Montag waren laut Merk nur Telefonanrufe, nicht aber das Internet betroffen. Die Swisscom beobachte das Datennetz derzeit laufend und schaffe bei Bedarf zusätzliche Kapazitäten.

«Netflix abschalten ist keine gute Idee. Dann gehen die Leute viel eher nach draussen.»Fredy Künzler

Teilhaber der Winterthurer

Telekomfirma Init7

Homeoffice benötige im Vergleich zu Streaming-Anwendungen wie Swisscom TV und Netflix viel weniger Daten. Der Anteil am Gesamtverkehr liege im tiefen einstelligen Prozentbereich. Das bestätigt auch Konkurrent Fredy Künzler, Teilhaber an Init7. Seine Winterthurer Telekomfirma verzeichnet bisher nicht wesentlich mehr Datenverkehr als sonst. Künzler erklärt: «Die Internetnutzung nimmt jeweils gegen Abend zu, am höchsten ist sie am Sonntag um halb neun Uhr abends.» Das gelte nach wie vor.

Die Möglichkeit der Abschaltung weniger wichtiger Dienstleistungen, die das Bakom gegenüber dem Tagesanzeiger bestätigte, erachtet Künzler als unnötig: «Das halte ich für eine dumme Idee. Der Bund will ja, dass die Leute zu Hause bleiben. Wenn man ihnen jetzt Netflix wegnimmt, dann gehen sie viel eher raus.»

Eine Frage des Anbieters

Winterthur kommt laut Künzler im aktuellen Fall das breitflächige Glasfaser-Netz zugute. Gemeinden, die in der Vergangenheit aus Kostengründen auf einen Ausbau verzichtet haben, würden jetzt eher an Kapazitätsgrenzen stossen. Grundsätzlich sei die Netzauslastung aber weniger eine geographische Frage, sondern eine des Anbieters. «Hat ein Internet-Provider seine Aufgaben gemacht und genügend Reserven bereitgestellt, dann kommt es jetzt mit vermehrtem Homeoffice zu keinen Problemen», sagt Künzler.

Treten beim Homeoffice dennoch Probleme bei der Internetverbindung auf, kann das auch am Arbeitgeber liegen. Hätten IT-Verantwortliche in der Vergangenheit gespart, dann räche sich das jetzt, so Künzler. Sowohl Firmen als auch Privatpersonen könnten ihre Kapazität aber jederzeit erhöhen.

Die Stadt stockt auf

Engpässe hat auch die Verwaltung. Die Informatikdienste der Stadt Winterthur (IDW) arbeiten mit «Hochdruck» an der Verstärkung der städtischen Internetleitung. Das steht in einer verwaltungsinternen E-Mail, die dieser Zeitung vorliegt. Ziel sei, dass so viele Personen wie möglich von zuhause aus arbeiten können. Diese Arbeiten würden bis am Mittwoch abgeschlossen, sagt IDW-Leiter Markus Freuler auf Nachfrage. Das Netz, das die städtischen Ämter und Betriebe miteinander verbindet, sei für den bisherigen Gebrauch zwar «sehr gut proportioniert». Doch das «realistische» Szenario, dass plötzlich Hunderte bis Tausende städtische Mitarbeitende von zuhause aus gleichzeitig auf das Netz zugreifen, mache den Ausbau notwendig.

Vor drei Jahren kam eine Analyse zum «erfreulichen» Resultat, dass die IDW damals ihre Kosten deutlich senken konnte, wie die Abteilung auf ihrer Website schreibt. Der jetzige Ausbau habe jedoch nichts mit dieser Kostensenkung zu tun, sagt Freuler. «Hätte die Stadt die IT-Infrastrukturen ohne Notwendigkeit überdimensioniert, wären wertvolle Steuergelder unnötig ausgegeben worden.» Vom Engpass nicht betroffen, sei die Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern. Diese laufe nicht über die IT-Infrastruktur der Verwaltung.