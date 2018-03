Dunkelland bald in Privathand – die Baufirma L+B verlegt ihren Firmensitz

Ende 2015 mussten 22 Püntiker ihre Gärten am Nägelsee an der Friedhofstrasse in Töss verlassen. Seither liegt das Land neben der Autobahn brach. Denn die Käufer, drei im Haustechnikbereich tätige Unternehmen aus Seuzach und Tagelswangen, hatten bis zur Ablauf der Frist Ende 2016 kein bewilligungsfähiges Bauprojekt vorgelegt.

So etwas habe sie noch nie erlebt, sagte Stadträtin Yvonne Beutler (SP) damals. Die Suche nach einem neuen Käufer ging weiter. Der Stadtrat habe sich auf Grund der Resultate eines Evaluationsverfahren für einen Verkauf an die Immobilien- und Baufirma Leemann + Bretscher AG entschieden, teilt Stadträtin Yvonne Beutler auf Anfrage mit. Am Preis von 1.5 Millionen Franken für rund 3300 Quadratmeter grosse Areal habe sich nichts geändert.

Keine strategische Bedeutung

Die Leemann und Bretscher (L+B) AG hat ihren Sitz seit mehr als 300 Jahren in Töss, zurzeit an der Stationsstrasse gleich neben dem Bahnhof Töss. «Wir sind eingefleischte Tössemer und froh, im Quartier bleiben zu können», sagt Tiziano Canonica, einer der drei Gschäftsleiter und Neffe des Besitzers Robert Hofer. Den neuen Ort habe man sich genau angeschaut, «bis hin zum benötigten Wenderadius unserer Lastwagen».

«Ein Werkhof passt besser in die Industriezone als in eine Kernzone.»Tiziano Canonica,

L+B-Geschäftsleiter

Vor drei Wochen hat die Stadt das Land der Firma übertragen. Nun hat diese zwölf Monate Zeit, ein Bauprojekt einzureichen. Das sind drei Monate weniger als die ehmaligen Käufer. Die kürzere Eingabefrist sei das das Ergebnis der Vertragsverhandlungen, sagt Beutler. «Beide Vertragsparteien sind der Ansicht, dass ein entsprechendes Baugesuch innert dieser Frist eingereicht werden kann.»

In der Politik geben die Landverkäufe der Stadt schon lange zu reden. Bald wird der Gemeinderat über eine Änderung der Gemeindeordnung abstimmen, wonach unbebaute Parzellen im Besitz der Stadt ausschliesslich im Baurecht abgegeben werden dürfen. Stimmt er zu, entscheidet das Volk. In diesem Falle sei das Vorgehen aber klar gewesen, sagt Beutler.

Da der Verkauf seit längerem geplant gewesen sei. «Das Land ist an einer isolierten Lage und hat keine strategische Bedeutung für die Stadt». Für L+B wäre es dann auch nicht in Frage gekommen, das Land nur im Baurecht zu übernehmen. «Das ist für uns völlig uninteressant», sagt Canonica. Denn er müsse weiterdenken, und irgendwann würde der Zeitpunkt kommen, an dem das Areal wieder zurückgegeben werden könnte.

Der Rest wird vermietet

Wenn alles läuft wie geplant, wird im Frühling 2020 mit dem Bau begonnen. Im neuen L+B-Hauptsitz sollen rund 90 Angestellte arbeiten. Geplant sind 40 Büroplätze und teilweise unterirdische Lagerräume. «Bei uns brauchen nicht alle Angestellten einen fixen Arbeitsplatz, viele fahren am Morgen auf die Baustellen», erklärt Canonica. L+B will aber nur etwa einen Drittel bis die Hälfte des Landes selber nutzen.

Der Rest soll vermietet werden, ob an einen grossen Ankermieter oder verschiedene kleinere Firmen, die in der selben oder einer ähnlichen Branche tätig sind, sei noch unklar. Man sei aber bereits im Gespräch mit Interessenten. Ziel sei es, zuerst die Mieter zu finden und die benötigten Gebäude erst danach zu bauen, sagt Canonica. «Nur so können wir die Bedürfnisse der Mieter exakt abdecken». Dies sei wichtig, denn die Situation im Bürobereich in Winterthur sei nicht gerade rosig.

Der Bau des Superblocks habe zu vielen zusätzlichen Angeboten auf dem Markt geführt. «Sogar im Superblock, an einer Top-Lage stehen momentan Räumlichkeiten leer.» Mit dem Firmensitz, einem «nüchternen, modernen Bau,, werde begonnen, unabhängig davon, ob es schon Mieter für die zusätzlichen Gebäude gebe.

Auf dem jetzigen Firmenareal an der Stationsstrasse neben dem Bahnhof Töss sollen nach dem Umzug Wohnungen und Gewerbeflächen entstehen. «Ein Werkhof passt besser in die Industriezone als in eine Kernzone», sagt Canonica. Man werde nun schauen, wie sich das Quartier in der nächsten Zeit entwickelt. Stehen bleiben soll das orangefarbene Haus mit der Hausnummer 20, in der neben drei Büroräumen von L+B bereits neun Wohnungen vermietet werden.

Bisher war die Firma L+B beim Bahnhof Töss beheimatet. Hier sollen nun unter anderem Wohnungen entstehen.

Gebaut wird bald auch auf der anderen Seite des Bahnhofs Töss. Dort plant die Luzerner Pensionskasse und die Halter AG einen Neubau mit 49 kleinen Mietwohnungen und Gewerbeflächen. In den nächsten Jahren wird zudem das Rieter-Areal umgebaut werden, auch dort sollen unter anderem Wohnungen entstehen.

