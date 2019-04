E -Trotti-Anbieter Voi rollt auf Winterthur zu

In Sachen Bike-Sharing ist Winterthur eine schwarzer Fleck auf der Schweizer Karte. Das könnte sich schon diesen Sommer ändern. Das schwedische Startup Voi plant, als «first mover» mit seiner Elektro-Trottinett-Flotte neben Deutschland und Österreich auch sämtliche Schweizer Grossstädte zu erobern, wie das News-Portal Watson.ch schreibt. Das schwedische Startup - gemäss eigenen Angaben mit derzeit 500 000 Nutzern der grösste Anbieter aus Europa - hat auf seiner Webseite bereits die entsprechenden Jobs für eine Expansion ausgeschrieben. Auch für Winterthur sucht Voi einen «City Operations Specialist». Dessen Aufgabe wäre es, ein lokales Team an sogenannten «Voi Hunters» aufzubauen, die in der Nacht die Batterien der abgestellten E-Trottinetts aufladen würden. Der Winterthur-Verantwortliche wäre zudem für die Logistik zuständig.

«Wollen kooperieren»

In Linz flitzen seit heute Mittwoch bereits in der europaweit achtzehnten Stadt die orangen Flitzer von Voi herum. Claus Unterkircher, bei verantwortlich für den Raum Schweiz, Deutschland und Österreich, bestätigt auf Anfrage, dass Voi den Markteintritt in die Schweiz plane, allerdings behutsam, in Kooperation mit den Behörden und ohne sich im rechtlichen Graubereich zu bewegen: «Wir werden in keiner Stadt präsent sein, wo wir nicht willkommen sind.»

Weil die Städte die Zulassungsbedingungen für Sharing-Lösungen individuell definieren, müssen die Anbieter auch einzeln verhandeln. Vergleichsweise offen handhaben es die Städte Zürich und Basel. In Zürich beispielsweise meldet man sich an, akzeptiert die Konditionen, zahlt eine Gebühr und kann loslegen. In Bern wiederum braucht eine offizielle Bewilligung, wer den öffentlichen Raum nutzen will. Das entsprechende Reglement wird gerade ausgearbeitet.

Und in Winterthur? Beim gescheiterten Singapurer Bike-Sharing-Unternehmen O-Bike hatte der Stadtrat vor zwei Jahren die Obergrenze bei 150 angesetzt. Für mehr brauchte es eine polizeiliche Bewilligung.

So funktioniert Voi. Erklärvideo: PD via Youtube

Seitens der städtischen Verkehrsplanung beteuerte man gegenüber dem «Landboten» im letzten Sommer, dass man im Bereich Bike- und E-Trottinett-Sharing «sehr offen» sei. Der Stadtrat will aber erst morgen Donnerstag in einer Medienmitteilung zum Thema informieren.

Mehr als «letzte Meile»?

In der Schweiz sind E-Trottinetts zugelassen, die bis 20 Kilometer pro Stunde schnell sind. Es gelten die selben Verkehrsregeln wie für Velofahrer. Eine Batterie des neusten Voi-Modells hält gemäss Unterkircher für eine Strecke von rund 40 Kilometern. Entgegen der Annahme, dass die Benutzer die Trottinetts vor allem für die sogenannt «letzte Meile» zwischen Parkplatz beziehungsweise Bahnhof und Arbeitsplatz nutze, würden viele Nutzer neu ganz auf das Auto verzichten. Die durchschnittliche Streckenlänge läge bei zwei bis drei Kilometer. (Landbote)