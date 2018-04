EVP hat Fragen zu Sportplatz im Grüzefeld

Welche Ziele verfolgt der Stadtrat in Bezug auf die Nutzung der Allmend Grüzefeld? In welchen Etappen ist was angedacht? Diese Fragen und noch einige mehr stellt EVP-Gemeinderat Sämi Müller in seinem Vorstoss. Er nimmt Bezug auf einen «Landbote»-Artikel. Darin wurde aufgezeigt, dass sich auf der grossen offenen Fläche zwischen Seen und dem Gutschickquartier Fussball- und andere Sportfelder realisieren liessen. Allerdings gibt es weder eine Studie noch ein Projekt.

Bedürfnisse des Gutschicks

Müller verweist auf die langen Wartelisten der Fussballclubs für die Aufnahme von Junioren. Und er betont, dass mit dem Bau der Sportarena Win4 «rund 30 000 Quadratmeter öffentliche Fläche ersatzlos privatisiert» worden seien. Die dortige Bevölkerung bekomme dies «schmerzlich zu spüren», schreibt Müller. Er kennt die Situation vor Ort recht gut, einerseits als Pastor und Jugendarbeiter der Chile Grüze, andererseits als Vorstandmitglied des Jugendtreffs im Gutschick. Die «Bedürfnisse der Bevölkerung im Lupenraum Gutschick» seien andere als jene der Fussballvereine oder der grossen Projekte mit kantonaler Wirkung, sagt Müller und fordert, dass die Stimme der Quartierbevölkerung gehört und in allfällige Entscheidungen aufgenommen wird.

Volk wollte keine Sportanlage

Die EVP hat für ihre Anfrage auch recherchiert: Winterthur dachte schon einmal daran, im Grüzefeld eine Sportanlage zu bauen. Die Stimmberechtigten lehnten 1977 eine solche aber wuchtig ab mit 20 000 Nein gegen 10 000 Ja. Schon damals ein Thema waren Sonnenkollektoren und eine Wärmerückgewinnungsanlage. Dies scheiterte ebenfalls, wenn auch etwas weniger deutlich. (mgm)