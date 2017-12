Ein Antrag löste den Systemwechsel aus

Bald überall dreiteilige Sek

Hoffen auf weniger überforderte Schüler

In Oberwinterthur und der Stadt stehen auf das nächste Schuljahr hin neben der Abschaffung der Anforderungsstufen weitere einschneidende Änderungen an. Beide Kreise stellen von der zwei- auf die dreiteilige Sek um. Gemäss Toni Patscheider, Kreisschulpflegepräsident in Oberwinterthur, hat man sich unter anderem für die Dreiteilung entschieden, weil leistungsschwächere Schüler bei nur zwei Abteilungen teils überfordert gewesen seien. Patscheider geht davon aus, dass es im Schulkreis Oberwinterthur ab dem Schuljahr 2018/19 C-Klassen geben wird. «Eine Umfrage bei 6. Klass-Lehrpersonen hat gezeigt, dass es Kinder gibt, die in einer C-Klasse besser ihren Bedürfnissen entsprechend unterrichtet werden können.» Ein Sek C-Abschluss sei bei der Lehrstellensuche kein Nachteil: «Es ist für die Jugendlichen besser, wenn sie sich selbstbewusst und mit guten Noten aus der Sek C bewerben können.»