Ein Brand, der bis nach England mobilisierte

Zwischen den Bretterhaufen liegen verschmorte Harasse und Klappstühle, die Helme in den Regalen sind angesengt, ihre Gitter verrostet: Die Bilder, welche die Footballer Winterthur War­riors auf ihrer Website gepostet haben, zeigen das Ausmass der Zerstörung, die der Brand vor einer Woche am Oberen Deutweg verursacht hat.

Ihr Materiallager, einst die Scheune eines Bauernhauses, wurde inzwischen abgerissen. «Wir gehen von einem Schaden von mehreren Zehntausend Franken aus», sagt Manuel Aeberli, der Kommunikationsverantwortliche der Warriors. Neue Trikotsätze, Ausrüstungen, Tore, Anzeigetafel, Kühlschränke und Field-Marker sind unbrauchbar und müssen ersetzt werden.

Wegen der langen Lieferfristenist der Trainingsbetrieb für junge Einsteiger nur eingeschränkt möglich. Sie müssen nun mit Leih-Ausrüstungen der Grossen starten. Das Fanionteam startet glücklicherweise erst nächsten Frühling in die neue Saison.

Academy aus England schrieb

Die Facebook-Posts der Warriors inklusive eines Videos vom Abriss der Brandruine lösten auf Social Media eine Welle der Soli­darität aus. Peu à peu kamen in den letzten Tagen Hilfsangebote rein: Der FCW steuerte 25 Bidons und isotonische Getränke bei, die Winterthur Mammuts boten Ausrüstungen und Werkzeugan, und auch die Teams Argovia Pirates (NLB) und Neuchâtel Knights (NLC) sicherten ihre Unterstützung zu.

Sogar bis nach England reicht die Football-Family. Die Bristol Academy of Sport würde gerne Material über den Ärmelkanal schicken, was an den hohen Transportkosten aber noch scheitern könnte.

Die Warriors sind versichert und finanziell solide aufgestellt. Aeberli geht aber dennoch davon aus, dass netto ein Schaden von mehreren Tausend Franken bleibt. «Das ist auch für uns eine empfindlich hohe Summe», sagt er. Daher wähle man nun die Vorwärtsstrategie. Am 30-Jahr-Jubiläumsfest mit Probetrainings in drei Wochen ist unter anderem ein Sponsorenlauf geplant.

Cricket-Club startet Hilferuf

Vergleichsweise klein ist die Schadenbilanz beim Rugby-Club. Die angesengten Torpfosten lassen sich allenfalls neu lackieren. Ihr Hauptlager befindet sich auf der Schützenwiese, wo auch trainiert wird.

Umso härter getroffen hat die Feuersbrunst den Winterthur Cricket Club (WCC): Helme, Schläger, Holzteile von Wickets und Bails, Beinschoner, Bälle, Zelte – praktisch die gesamte Ausrüstung verbrannte. «Nicht zu ersetzen sind all die Pokale und Archivalien, die wir in 25 Jahren gesammelt ­haben», sagt Vizepräsident Alex Mackay. Zweimal wurde der WCC Schweizer Meister, und jeder Spielzug einer Begegnung wird im Cricket notiert und abgelegt.

Mackay schätzt den Materialschaden auf 10 000 Franken. «Und das Dümmste daran: Wir sind nicht versichert!» Der Verein hat nun einen Solidaritätsfonds eingerichtet und einen Spendenaufruf gestartet. «Die ersten 150 Franken haben wir zur Seite gelegt, für eine Versicherung», scherzt Mackay. Galgenhumor zeigen auch die Footballer. Eine «Warriors on ­fire»-Kollektion soll frisches Geld bringen, angefangen mit einer Tasse mit flammendem Emblem.

Das Sportamt hat in Aussicht gestellt, zwei Container als Lagerprovisorien aufzustellen, sobald die Vereine ihr Material wieder aufgestockt haben. Ob neben der Scheune auch der Hausteil mit den drei Wohnungen abgerissen wird, ist noch offen. Die Stadt, der das Haus gehört, klärt dies derzeit mit der Gebäudeversicherung ab.

