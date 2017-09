Ein Flügel für alle vor dem Stadthaus

Seit Montag steht ein Pavillon mit öffentlich zugänglichem Flügel vor dem Stadthaus. Am Montagmittag war der Platz am Flügel noch leer. Einige Passanten schlenderten am Pavillon vorbei, während andere auf den Treppen des Stadthauses ihr Mittagessen und die Sonnenstrahlen genossen. Dann erklingt der Flügel. Gustavo de Freitas spielt eine Sonate von Mozart in C-Dur. Als Leiter Kommunikation des Musikkollegiums ist er Mitinitiant des Piano-Pavillons.

Mit dem Pavillon, der noch bis Donnerstag aufgestellt ist, möchte das Musikkollegium auf die neue Saison aufmerksam machen. Diese beginnt am Mittwoch. Unter dem Thema «Es werde Licht» spielt das Orchester schwerpunktmässig Werke von Beethoven. «Das neue Programm ist zudem gespickt mit Auftritten grosser Musiker wie dem Pianisten Kit Armstrong oder der Sopranistin Regula Mühlemann», sagt de Freitas.

Kein verstaubtes Museum

«Andererseits ist es das Ziel dieser Aktion, sichtbarer zu werden, auch ausserhalb des Stadthauses», erklärt de Freitas. So können Besucherinnen und Besucher sich im und um den Pavillon über das Programm des Musikkollegiums informieren, bei Kaffee und Kuchen die Atmosphäre geniessen oder eben am Konzertflügel ihr Können zum Besten geben.

«Damit möchten wir den Menschen die klassische Musik näherbringen und versuchen, mögliche Berührungsängste abzubauen», sagt de Freitas. Der Ticketverkauf für die kommende Saison ist deswegen auch zweitrangig. De Freitas ist es wichtiger, dass das Musikkollegium nicht als «verstaubtes Museum» wahrgenommen wird, sondern als «offen, zugänglich und innovativ».

Street Piano ist im Trend

Die Idee eines öffentlich zugänglichen Klaviers ist dennoch nicht ganz neu. In den letzten Jahren wurden in den Bahnhöfen von Paris, London oder New York immer wieder sogenannte «Street Pianos» aufgestellt, womit Wartende zum öffentlichen Musizieren ermuntert werden sollten.

Das bekannteste Projekt stammt von dem britischen Künstler Luke Jerram, der seit 2008 unter dem Namen «Play Me, I’m Yours» in über 55 Städten mehr als 1700 Klaviere aufgestellt hat. In der Schweiz gibt es «Street Pianos» bis jetzt nur in Genf.

In Winterthur schlug FDP-Gemeinderat Stefan Feer vor, an verschiedenen Standorten Klaviere für die Bevölkerung aufzustellen. Der Vorstoss wurde allerdings im Juli vom Stadtrat wegen Finanzierungsschwierigkeiten abgewiesen. (Landbote)