Ein «Heiligtum» kehrt heim

Als Akt der Repatriierung wurde am 1. September 1967 die Rückkehr eines Steins nach Winterthur gefeiert. Es handelte sich nicht um irgendeinen Stein, sondern um die Bauinschrift der 294 entstandenen römischen Befestigung in Oberwinterthur, mithin die erste Erwähnung des Namens «Vitudurum». Auch wenn sich der deutsche Bundeskanzler Kiesinger entschuldigen liess, fand sich eine prominente Schar von Politikern und Fachleuten zusammen, die im Stadthaus den Stein enthüllten.

Angesichts der heutigen Diskussionen um Raubkunst mag es überraschen, dass eine bedeutende römische Inschriftentafel ohne grössere Diskussionen von Konstanz nach Winterthur überbracht wurde. Immerhin erinnerte der Konstanzer Oberbürgermeister an die besonderen Umstände und bat Winterthur, den lange zurückliegenden Abtransport des Steins an den Bodensee höchstens als verjährten Diebstahl zu betrachten. Mit ebensoguten Argumenten hätte er aber auch das Gegenteil sagen können, denn der Winterthurer Stein war lange Zeit zuerst einmal ein Konstanzer Stein.

Humanistische Irrtümer

Dem italienischen Humanisten Leonardo Bruni verdanken wir den ersten Hinweis auf diesen Stein. Bruni kam 1414 in Zusammenhang mit dem Konzil nach Konstanz und interessierte sich für die Geschichte der Bodenseestadt. Er fand in einer Seitenkapelle des Münsters den Inschriftenstein, der vom einfachen Volk verehrt und wie ein Heiligtum berührt werde. Gemäss Inschrift verdanke Konstanz seinen Namen Constantius, habe aber früher Vitudura geheissen. Erst ein gutes Jahrhundert später korrigierten dann andere Humanisten die falsche Interpretation und wiesen den Stein korrekt der Stadt Winterthur, Vitudurum, zu.

Die erste Darstellung des Steins aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Bild: zvg

Wie aber kam der Stein nach Konstanz? Oberwinterthur gehörte historisch zum Domstift Konstanz und ging später an das Konstanzer Kloster Petershausen über. Vielleicht kam der in zwei Teile zerbrochene Stein bei Bauarbeiten an der Kirche, die mitten in der römischen Befestigung steht, zum Vorschein und wurde als heidnisches Altertum nach Konstanz gebracht. Der gut lesbare Name «Constantius» war der passende Aufhänger, die schwieriger zu entziffernden Namen der Kaiser Diokletian und Marc Aurel fanden hingegen kaum Beachtung.

Nachbarliche Rivalitäten

Erst mit einer intensiveren Beschäftigung mit der römischen Vergangenheit trat der Stein wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Zürcher Archäologie und Denkmalpfleger Walter Drack brachte nach dem Zweiten Weltkrieg den Stein buchstäblich ins Rollen. Er knüpfte die Kontakte zu jenen Institutionen, deren Einverständnis nötig war, während der Römerexperte Rudolf Laur-Belart die Argumente lieferte. Der Stein sei nicht einfach eine Winterthurer Besondernheit, sondern schweizerisches Staatsaltertum erster Klasse.

Der deutsche «Widerstand» war erstaunlich gering, die nachträgliche Spende von 10 000 Mark an den Münsterkindergarten besänftigte letzte kritische Stimmen und ebnete den Weg für den erwähnten Festakt.

Mit der «Repatriierung» fand tatsächlich ein bedeutendes historisches Denkmal den Weg zurück nach Winterthur. Der kleine Staatsakt war – zufällig oder nicht – Auftakt zum 500-Jahr-Jubiläum. Winterthur feierte oder besser erinnerte an das Jahr 1467, als die Stadt von Habsburg an Zürich verpfändet wurde. Man war sich unschlüssig, dieses Gedenken als Befreiung oder nicht eher als Unterwerfung zu bewerten, allzu viele Vorbehalte verbanden sich mit Zürich.

Mit dem römischen Inschriftenstein konnte Winterthur aber etwas vorweisen, das Zürich nicht besass. War die Enthüllung vom 1. September 1967 deshalb ein Fingerzeig an den Nachbarn, die Verpfändung von 1467 nicht überzubewerten? (Landbote)