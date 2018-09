Ein Herz, das für Winterthur schlägt

Es war an der Zeit, dass Winterthur seine sogenannten Erfolgsfaktoren gelegentlich neu formuliert. Die 13 reichlich sperrigen Sätze, die sich der Stadtrat vor elf Jahren vorgegeben hatte, waren weder kommunizierbar noch umsetzbar. Nun hat man sich nach «intensiven Diskussionen» auf vier Begriffe beschränkt, die Winterthur (und die Region) beschreiben sollen. Zwei Begriffe sind Substantive: Pioniergeist und Inspiration, zwei sind Adjektive: persönlich und weltoffen. Damit, sagte Stadtpräsident Michael Künzle gestern, «wollen wir nun Geschichten erzählen».

Schoggi-Geschichte rezykliert

Storytelling ist das Mittel, das man heute gerne verwendet, um seine Botschaft an die Leute zu bringen. Das gilt für die Werbung ebenso wie für den Journalismus. Dieses Mittels wollen sich die Stadt und das House of Winterthur als Marketingorganisation der ganzen Region also nun bedienen. Basierend auf den vier Begriffen will man Storys generieren: die Geschichte der Vollenweider-Schokolade etwa, die pionierhaft mit Claude Nicollier vor zwanzig Jahren in den Weltraum flog. «Galaktisch» heisst es deshalb jetzt auf der Schoggi und «Ausserirdisch gut». Diese Weltraumschokolade übrigens ist ab sofort im Tourismusbüro erhältlich. Ebenso wie Sackmesser,T-Shirts, Streichhölzer, Sigg-Getränkeflaschen und andere Produkte, die alle das neue Winterthurer Herzlogo tragen.

Das Logo hat seine Feuertaufen bereits hinter sich: An den Musikfestwochen leuchtete das W mit dem Herzen in der Steinberggasse, in Hettlingen später dann am Weinländer Herbstfest.

Bekenntnisse zur Stadt

Zur konkreten Marketingoffensive gehören Statements von Winterthurerinnen und Winterthurern, die mit Bild und Namen für eine Eigenschaft der Stadt werben: Ein Unternehmer macht sich für Start-ups stark, ein Musikfestwochenfan mit Kind wirbt für die Kultur- und Familienstadt, und drei Studenten sagen, ihnen gefalle «die Balance von Theorie und Praxis an der ZHAW».

Diese Serie soll fortgesetzt werden: Eine Fotobox geht jetzt auf Tournee, um neue Testimonials von Winterthur-Fans einzuholen.

Bekennender Fan von Winterthur ist die FDP-Stadträtin Barbara Günthard-Maier. Sie war auch Mitglied der Arbeitsgruppe, die sich mit der neuen Marke befasste. Einer ihrer Lieblingsvergleiche hat es nun sogar ins sogenannte Brand-Booklet geschafft, das die Marke beschreibt: Stadt und Region Winterthur seien der über­raschendste und selbstbewusste Teil Zürichs: «Winterthur ist hier, was Brooklyn in New York ist.»

Die Präsentation des Herz-Logos Am Dienstagnachmittag in einer Fabrikhalle von Zimmer Biomet in Neuhegi. Video: Jakob Bächtold

Die Kosten zur Entwicklung der Marke betragen 350 000 Franken und wurden laut Künzle vom House of Winterthur bezahlt. Der Stadtrat habe zudem 90 000 Franken für die Kampagne bewilligt.

«Eigen und deshalb gut»

Was halten Fachleute vom neuen Auftritt? Der Werber Urs Akeret, der einst als Kulturmanager in Winterthur arbeitete und noch immer hier lebt, sagt: «Wow, gut gemacht.» Besonders gefalle ihm die Leuchtschrift, das Herzlogo sei «eigen und deshalb gut».

Guido Keel, Leiter des Instituts für Angewandte Medienwissenschaft an der ZHAW, findet ge­rade dieses W mit Herz «sehr soft und nicht unbedingt passend für Winterthur». Doch das sei natürlich Geschmackssache. Im Konzept habe er Mühe, den roten Faden zu finden, doch die Kampa­gne spreche ihn emotional an: «Sie wirkt authentisch.» (Landbote)