Ein Herz steht neu für Winterthur

Die Marketingorganisation House of Winterthur hat heute den neuen Auftritt präsentiert, mit dem sie die Stadt und die Region künftig verkaufen will. Im Zentrum steht das W für Winterthur mit einem Herzen obendran.

Inspiration, Pioniergeist, persönlich, weltoffenDiese vier Begriffe sollen künftig für Winterthur stehen

Dieses Logo soll künftig an möglichst vielen Orten, sowohl in wirtschaftlichen als auch in kulturellen und touristischen Bereichen, erscheinen. Die Marke Winterthur wurde zudem von einer zwölfköpfigen Arbeitsgruppe neu definiert. Winterthur versteht sich jetzt als eine weltoffene und persönlich geprägte Stadt, die geprägt wird von Inspiration und Pioniergeist.

Positive Reaktionen

Diese vier Merkmale sind noch übrig geblieben von 13 Faktoren, die einst die Stadt für sich selber definiert hatte. Stadtpräsident Michael Künzle (CVP), der dem House of Winterthur vorsteht, sagte heute: «Die Marke zeigt die Vielfalt an Kompetenzen, und die Region Winterthur bekommt dadurch ein eigenes Profil.» Die neue «Markenkommunikationsstrategie» lässt sich das House of Winterthur insgesamt 350 000 Franken kosten.

Erste Reaktionen von Fachleuten auf die Marketingstrategie sind positiv. Urs Akeret etwa, ein Winterthurer mit eigener Werbeagentur in Zürich, beurteilt den neuen Auftritt als «frisch, auffällig und überraschend gut». Das W mit dem Herzen, das als Leuchtzeichen schon eingesetzt wurde, findet der kulturaffine Werber «wunderschön».

Zum neuen Konzept gehört auch eine neue Website - so sieht sich Winterthur künftig als Marke:

