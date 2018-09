Ein Rundgang im AZW-Neubau

Ein silbriger Kubus wächst aus dem alten Backsteinbau am ­Katharina-Sulzer-Platz. Aussen erinnert die Kranbahn an die industrielle Vergangenheit, im Innern werden Lehrlinge für die ­industrielle Zukunft fitgemacht. Gestern Abend schnitt Stadt­präsident Michael Künzle (CVP) vor über 150 geladenen Gästen symbolisch das Band durch für den Erweiterungsbau des Aus­bildungszentrums Winterthur (AZW). «Es ist ein wesentlicher Pfeiler der Bildungsstadt Winterthur», sagt Künzle.

Starkes Lehrstellenwachstum

Im AZW, das 2002 aus der Lehrlingswerkstatt der Sulzer hervorging, bildet inzwischen ein Grossteil der Technik- und Industriefirmen der Region ihre Lehrlinge aus. Sie erhalten hier ihre Grundausbildung, bevor sie für die zweite Hälfte in die Lehrfirma wechseln. Die Zahl der Lernenden hat sich seit der Gründung gut verdreifacht, heute sind es rund 600. Schon lange dachte ­Geschäftsführer Renzo Canonica deshalb über eine Erweiterung nach, 2016 war er sich mit der Vermieterin, der Johann-Jakob-Sulzer-Stiftung, handelseinig. Ab Frühling 2017 wurde gebaut.

Blickfang des zweistöckigen, trapezförmigen Anbaus ist die Werkstatt der Anlagen- und Apparatebauer mit den riesigen Glasfenstern zum Platz hin und einem Kran, der tonnenschwere Teile von der Anlieferung im Erdgeschoss hochheben kann. Mehrere Schulungsräume, ein Pausenraum und moderne Garderoben konnten gebaut werden. Auf dem Dach hat eine Fotovoltaikanlage Platz.

Heute Tag der offenen Tür

Was gestern den geladenen Gästen vorbehalten war, können am heutigen Tag der offenen Tür alle anschauen. Zwischen 10 und 15 Uhr kann das Ausbildungszentrum mit seinem imposanten Maschinenpark besichtigt werden. An Infostationen werden fünf Ausbildungsberufe vorgestellt, Konstrukteur, Polymechaniker, Anlagen- und Apparatebauer, Konstruktionsmechaniker und Kaufmann/Kauffrau. (Der Landbote)