Ein Schulhaus kaufen, und dabei sogar sparen

Als die Stadt sich anschickte, das damalige Gewerbehaus an der Rudolf-Diesel-Strasse für das 10. Schuljahr zu mieten und entsprechend umzubauen, verkaufte im Erdgeschoss eine «MagicX»-Filiale Sexspielzeuge und Ähnliches. Die Stadt versuchte auf den Vermieter einzuwirken, um den unpassenden Nebenmieter loszuwerden, doch das dauerte.

«Am Freitag zog der Sexshop aus, und am Montag darauf kamen die ersten Schülerinnen und Schüler.»



«Es war Zufall», erinnert sich der damals Zuständige: «Am Freitag zog der Sexshop aus, und am Montag darauf kamen die ersten Schülerinnen und Schüler.» Das war 2009. Etwas später zog dann auch der Fitnessclub aus, in dem sich Männer gestählt hatten.

Jetzt kaufen wäre sinnvoll

Heute steht das Verkaufslokal im Erdgeschoss leer, das in der Zwischenzeit über Jahre von einer «Fust»-Filiale gemietet worden war. Die Stadt will nun selber von der Mieterin zur Eigentümerin des Schulhauses werden. Der Mietvertrag läuft nach zehn Jahren Ende 2019 aus. Wenn die Stadt das Gebäude jetzt nicht kaufe, schreibt der Stadtrat dem Gemeinderat, dann bestehe die Gefahr, «dass ein möglicher Käufer den Mietvertrag nicht verlängert»: die Stadt müsste raus.

Der Stadtrat will deshalb das Vorkaufsrecht wahrnehmen und das Gebäude für 12,5 Millionen Franken erwerben, um es weiter als Schulhaus zu nutzen. Eine unabhängige Gebäudeschätzung hat einen Wert von 12,6 Millionen ergeben, der Verkaufspreis erscheint dem Stadtrat angemessen.

Im Gebäude stehen zwar die normalen Unterhalts- und Sanierungsarbeiten an, doch die sind mit geschätzten 1,2 Millionen Franken bedeutend günstiger als die bereits getätigten Investitionen. Um das ehemalige Gewerbehaus zu einem Schulhaus zu machen, hatten Stadt und Kanton 6,5 Millionen Franken investiert, die zum Teil noch nicht abgeschrieben sind. Die Abschreibungsfrist dauert weitere 23 Jahre.

Auch aus finanziellen Gründen will der Stadtrat also das Gebäude kaufen, das er bisher für 747 000 Franken pro Jahr mietete. Der Stadtrat legt dem Gemeinderat eine Rechnung vor, die sogar von einem Plus ausgeht: 131 000 Franken könne man jährlich sparen, wenn man jetzt kaufe. Oder aufgerechnet auf 23 Jahre: rund 3 Millionen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man einen Mieter findet, der die nicht benötigte Fläche für 95 000 Franken will. Bewerber gebe es, heisst es.

Das 10. Schuljahr bleibt nötig

Im Schugebäude in der Grüze lernen derzeit 276 Jugendliche. Sie alle haben die neunjährige Schulzeit fertig, wissen aber noch nicht, wie es weitergeht. Berufsvorbereitungsjahr heisst das 10. Schuljahr heute, ein solches Angebot zu machen, ist eine städtische Aufgabe, und das wird in Zukunft so bleiben. «Profil.» (ausgesprochen «Profil Punkt») heisst dieses Angebot in Winterthur.

Neben dem Schulhaus Grüze gehört das ehemalige Werkjahr in Wülflingen zu diesem Schultyp. Dessen Bedeutung ist nach wie vor gegeben, obschon die Schülerzahlen in den letzten Jahren rückläufig waren, weil genügend Lehrstellen offen sind.

Der Stadtrat legt das Geschäft nun dem Gemeinderat vor, entscheiden aber wird das Volk. Der Hauskauf gilt finanztechnisch als Investition, und für Investitionen über 5 Millionen Franken ist eine Volksabstimmung nötig.

(Der Landbote)