Ein Start ins Semester in einer «schwefelartigen Duftwolke»

Dieser Start ins Studium hatte für die angehenden Journalistinnen und Kommunikationsfachleute definitiv ein hefigeres «Gschmäckle». Im Haupttrakt an der Theaterstrasse stank es zum Semesterstart am Montag offenbar zum Himmel, so sehr, dass noch am Nachmittag ein Info-Mail an Mitarbeiter und Studierenden rausging.

«Heute Morgen hat uns eine schwefelartige Duftwolke im Gebäude SM empfangen», hiess es darin, aber auch, dass die Ursache für den Schwefelgestank bereits geklärt sei. Eine defekte Abwasserpumpe hatte zu einem Rückstau in der Kanalisation geführt. Dadurch hatte sich im Untergeschoss ein feiner Abwasserteppich gebildet, allerdings kaum ein Zentimeter tief.

In den unteren Stockwerken war der Gestank daher besonders beissend und verteilte sich auf sämtliche Stockwerke. «Es war sehr unangenehm», sagt die Kommunikationsverantwortliche Deborah Harzenmoser.

Stinkfrei bekamen die Studenten aber nicht. Was gleichentags an Abwasser anfiel, wurde fortan abgepumpt. Schon am Dienstagmittag waren die letzten Schwefel-Schwaden verflogen und die Pumpe war repariert.