Ein Velo aus Bambus

Eigentlich ist das Bambusvelo nichts Neues. Schon länger baut man in asiatischen Ländern Fahrräder aus diesem Material. Bambus ist ein natürliches Rohr, das gleichzeitig stabil und leicht ist und Stösse dämpfen kann.

Seit Kurzem kann man im Winterthurer Veloladen Dynamoo an der Wartstrasse Bambusvelos der deutschen Firma My Boo kaufen.

«Meine Räder sind einfache, robuste Stadtvelos»



Die Rahmen werden in Ghana gefertigt, wo der Fahrradhersteller 35 Mitarbeiter beschäftigt. Die Bambusrohre werden mit in Harz getränkten Hanfseilen zusammengebunden. So ergibt sich ein stabiler Rahmen mit etwas dicklich wirkenden Verbindungen. In Kiel, wo die Firma My Boo sitzt, werden die restlichen Komponenten verbaut. Das Velo wiegt mit etwa 15 Kilogramm ähnlich viel, wie ein Velo mit Alurahmen.

My Boo arbeitet in Ghana mit dem sozialen Projekt Yonso Project zusammen. Die Erlöse von My Boo in Ghana gehen in die Förderung von Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Ein Projekt beispielsweise will Schulbildung in ländliche Gegenden bringen.

In drei Jahren 20 Meter hoch

Adamo Lochmatter ist mit seinem Veloladen Dynamoo seit November in einem Teil des Pacific Royal Coffeeshops an der Wartstrasse eingemietet. Dort stellt er die Bambusvelos und seine eigenen Rahmen aus. «Meine Räder sind einfache, robuste Stadtvelos und ab 1000 Franken erhältlich.»

Die Bambusvelos hingegen seien eher für Leute, die etwas Spezielles möchten. Es gibt sie in verschiedenen Varianten, unter anderem als Stadt-, Renn- oder Tourenvelo und sie kosten zwischen 1800 und 2500 Franken.

Ein Bambusvelo kann man sogar nachhaltig nennen, weil sich der Rohstoff sehr schnell erneuert. Nach der Ernte wachsen die Rohre innert drei Jahren auf eine Höhe von bis zu 20 Metern nach.

(Der Landbote)