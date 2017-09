Sound von einer Band statt der üblichen Orgelmusik: Am Sonntag sorgen in der Kirche Töss Jugendliche für den Rhythmus. «This little light of mine, I’m gonna let it shine» heisst der Song, den Pfarrerin Elisabeth Meier-Nägeli mit Oberstufenschülern eingeübt hat. «Es ist mir ein Anliegen, dass die Kirche Wege sucht und findet, um Jugendliche mit den Gottesdiensten anzusprechen.» Meier-Nägeli ist in der Kirchgemeinde Töss neu für die Jugend- und Familienarbeit zuständig. Im Gottesdienst am Sonntag (9.30 Uhr, Kirche Töss), wird sie offiziell ins Amt eingesetzt. Dabei kennt man die Pfarrerin in der Gemeinde schon länger: An der Arbeit ist sie seit Mai.

Pfarrstelle nach Pensionierung gekürzt

Elisabeth Meier-Nägeli ist die Nachfolgerin des langjährigen Pfarrers Christian Eggenberger, der letzten Dezember in Pension ging. Allerdings wurde die Stelle angesichts der Sparmassnahmen bei der Kirche von 80 auf 30 Prozent reduziert. Meier-Nägeli ist 50 Jahre alt, Mutter von drei Kindern und wohnt in Veltheim. Pfarrerin ist sie seit 1993. Sie hat früher in Illnau-Effretikon gearbeitet und war auch schon am KSW auf dem Spitalpfarramt im Einsatz.

Anforderungen stellen, aber auch flexibel sein

Als Zuständige für die Familien- und Jugendarbeit im Pfarrteam muss Meier-Nägeli auch das neue Kinder- und Jugendkonzept der reformierten Kirche umsetzen. Dieses sorgt bei Eltern für Diskussionen, weil von den Kindern schon in jungen Jahren deutlich mehr Präsenz und Engagement eingefordert wird als früher, wenn sie konfirmiert werden wollen. «Ein bisschen Druck muss sein», findet Meier-Nägeli dazu. Es sei richtig, dass die Kirche klare Anforderungen formuliere. Gleichzeitig spricht sie sich aber gegen eine sture Anwendung der Präsenzregeln aus: «In begründeten Einzelfällen sollte die Kirche flexibel sein, das wird auch so gehandhabt.»