Ein grosser Name für eine schöne Arena

Sponsoring

Die Axa setzt im Sponsoring lokal auf kleine Kisten

Das Sponsoring der Axa nährt die Hoffnung auf eine Rückkehr des Versicherungs­konzerns auf die grosse Sportbühne. Dieser winkt aber ab.



In den Achtziger- und Neunzigerjahren, als der Winterthurer Versicherungskonzern noch «Winterthur» hiess und der starke Mann beim Unternehmen Peter Spälti, flossen die Sponsorengelder reichlich und bescherten Pfadi Winterthur Meisterschaften in Serie. Kehren diese Zeiten jetzt zurück? Diese Frage stellt sich, seit gestern bekannt geworden ist, dass der Versicherungskonzern, der heute nach seinem französischen Eigner nur noch Axa heisst, als Namenssponsor der Sportarena Win4 auftritt.



Der Vertrag läuft, so viel ist bekannt, über drei Jahre und er schliesst auch die VIP-Zone in der Axa-Arena ein: die sogenannte Axa-Lounge. Was er für dieses Sponsoring springen lässt, will der Versicherungskonzern nicht bekannt geben. In einer Pressemitteilung des Sportzentrums heisst es wenig konkret, durch das Namenssponsoring würden die Preise für die Juniorenspiele gesenkt und damit tragbar. Allenfalls eine Grössenordnung bietet zudem das Beispiel der Eishalle, wo die Appenzeller Baufirma Zielbau 100 000 Franken pro Jahr für das Namenssponsoring bezahlt.



Dass bald wieder im grossen Stil Beträge von der Axa in den Sport fliessen, ist dennoch nicht zu erwarten. Die Axa verzichte auf Sportsponsorings auf nationaler und internationaler Ebene, heisst es dazu. Auf regionaler Ebene werde der Sport jedoch sehr wohl unterstützt, dann aber direkt von den General- und Hauptagenturen und etwa im Rahmen von Gönnervereinigungen. So fliesse auch Geld an den FCW, den EHCW, Pfadi Winterthur und Yellow.



Die Axa will ihr Engagement denn auch als «Bekenntnis zur Stadt Winterthur» verstanden wissen und Befürchtungen ausräumen, sie werde sich nach der Streichung des Beisatzes «Winterthur» aus dem Versicherungsnamen nun aus den lokalen Engagements zurückziehen. (mcl)