Ein letztes Bier vor dem Lockdown

Seit Montag sind die Schulen zu, in den noch offenen Beizen sind nie mehr als 50 Personen gleichzeitig und viele Firmen haben ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt. Trotzdem präsentierte sich dieser Montag, an dem der Bundesrat später den nationalen Notstand ausrufen sollte, auf den ersten Blick ziemlich gewöhnlich.

Paare bummelten in der warmen Frühlingssonne durch die Altstadt, Kinder spielten Rundlauf am Ping-Pong-Tisch, Jugendliche chillten im Stadtpark, Eltern schoben Kinderwägen vor sich her oder zogen den Nachwuchs im Veloanhänger nach. Man hätte meinen können, die Frühlingsferien fänden dieses Jahr früher statt.

Der erste schulfreie Tag: Jugendliche chillen im Stadtpark.

Einsame Erbsen

Ein ganz anderes Bild bot sich in den Einkaufszentren Rosenberg und Neuwiesen. Zwar gab es auch hier Kinder, die kleine, blaue Miniwägelchen durch die Migros-Gänge schoben. Aber eben auch ausgedünnte Pastaregale, eine einsame Erbsenpackung im Tiefkühler und weit und breit kein WC-Papier. Die meisten Wägen randvoll gefüllt, die Mitarbeitenden allesamt mit Einräumen beschäftigt.

Von den drei Paletten Mehl, die in der Migros Rosenberg am Boden lagen, war das erste schon leer. Das Plastik um die Zuckerpackungen daneben bereits zerfleddert. Auf improvisierten Gestellen stapeln sich Nudeln, Kartoffelflocken und Co. An der Kasse legt ein Mann zwei Zehn-Liter-Säcke voll Katzenstreu und unzählige Landjäger aufs Band.

Ein vielleicht 7-jähriges Mädchen will wissen, wo die Trockenhefe steht. «Im Moment haben wir keine, vielleicht am Nachmittag», antwortet die Mitarbeiterin. Auch das Salz habe letzte Woche gefehlt. Sie versteht die Leute, auch wenn es fürs Hamstern keinen Grund gebe.

Unnötige Hamsterkäufe

Dies betont Migros-Sprecher Andreas Bühler: «Die Nachfrage ist sehr hoch. Auch wenn es zwischenzeitlich zu leeren Regalen kommt: Von einem Engpass an Lebensmitteln kann keine Rede sein, für Nachschub ist auf jeden Fall gesorgt.» Um den Versorgungsauftrag sicher zu stellen, arbeite man in den Verteilzentren in Sonderschichten und habe die Kapazitäten auf Strasse und Schiene erhöht. An den Kassen habe es indes keine Änderung gegeben; die Self-Checkout-Variante werde nicht öfters gewählt als vor der Coronakrise.

Die Versorgung der Bevölkerung sei gesichert, heisst es auch bei Volg, der in Winterthur ebenfalls ein Verteilzentrum betreibt. Zudem zählt Sprecherin Tamara Scheibli auf die Solidarität der Kunden und bittet, beim Einkaufen vernünftig vorzugehen.

Sie stärkt ihre Abwehr

«Stressig», antwortet die Mitarbeiterin der Steinberg Apotheke auf die Frage, wie sie die letzten Tage erlebt hat. So decken sich Risikopatienten mit Medikamenten gegen hohen Blutdruck oder Diabetes ein. Aber auch die Nachfrage nach «normalen» Medis wie etwa Aspirin sei hoch. Nachdem das Tessin am 25. Februar den ersten Corona-Fall in der Schweiz meldete, habe es ein erstes Mal angezogen. «Als es noch Desinfektionsmittel gab, haben wir maximal zwei Fläschchen pro Person verkauft.» Mittlerweile sind die Desinfektionsmittel wie auch die Masken längst ausverkauft. Das wenige Desinfektionsmittel, das die Apotheke selbst aus den knappen Zutaten herstellt, stellt sie Arztpraxen zur Verfügung.

Die Mitarbeiterin lebt in Winterthur und ist Mutter von zwei Kindern in der zweiten respektive in der fünften Klasse, die nun zu Hause bleiben müssen. Die Pharmaassistentin hätte Notfallbetreuung beantragen können, verzichtet aber: «Ich traue das meinen Kindern zu.» Und falls doch etwas wäre, können sie zu den Nachbarn. Um sich selbst zu schützen, nimmt sie wie alle Mitarbeitenden ein Mittel, das das Immunsystem aufbaut. Zudem habe man Plexiglasscheiben für die Kassen bestellt. Und weil man es nicht oft genug sagen könne, schliesst sie mit dem Appell: «Kommt nicht mit Symptomen in die Apotheken und Praxen, sondern ruft an.»

Das letzte Bier

Auf den zweiten Blick spürte man Corona auch in der Altstadt. Kurz nachdem der Stadtrat die sofortige Schliessung der Stadtbibliothek und anderer Institutionen beschloss, standen die Leute schon vor verschlossenen Türen. Drinnen räumte ein Mitarbeiter mit Handschuhen noch die letzten Bücher ein. Bis am 30. April sind nur noch Rückgaben möglich. Auch vor dem Jugglux, der nur fünf Leute aufs Mal in den Laden liess, warteten zwei Männer. Der Widder erklärt seinen Gästen in einem Aushang, dass er dem Entscheid der Behörden vorgreift und zumacht.

Auch Hugo Welter und Hans-Peter Näf, beide deutlich älter als 65, rechneten schon mit einem Lockdown. Davor trafen sie sich noch auf ein Bier im Schäfli am Oberen Graben. Die bisherigen Massnahmen finden sie beide gut, aber: «Man sollte den Leuten auch sagen, was sie noch dürfen.»

Hugo Welter und Hans-Peter Näf geniessen ein letztes Helles in der Beiz.