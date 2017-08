Ein neues Gewerbegebiet am Stadtrand

Die beiden Firmenchefs Beat Baltensperger und Daniel Bührer sind stolz. Sie haben gemeinsam geplant und gemeinsam von der Stadt einen Teil des Filetstücks erworben. Sie haben sich gegenseitig Aufträge zugehalten und ausgeführt. All das hätte in vielen Fällen zu ernsthaftem Streit führen können. Denn beim Bauen läuft selten alles nach Plan. Doch Baltensperger und Bührer habens nach wie vor gut miteinander. «Wir können uns noch immer in die Augen schauen», sagen die beiden unabhängig voneinander.Die beiden fünfstöckigen Firmengebäude an der Stadtgrenze bei Wiesendangen wurden (nach einem Wettbewerbsverfahren, an dem auch die Stadt beteiligt war) vom Zürcher Architekturbüro Bob Gysin + Partner geplant. Beide stehen unabhängig da und sind doch ein Ensemble. Das Grundstück wird begrenzt von der mächtigen Platanenallee an der Frauenfelderstrasse und den Gleisen der S-Bahn-Anlage. Beidseits führt ein Radweg vorbei.

Kühlklappen und Teamwork

Beeindruckend ist Vieles in und an den Gebäuden. Jenes der Gebäudetechnik-Firma 3-Plan ist ein Bürohaus, grosszügig dimensioniert, mit offenen Arbeitsbereichen, die weder Einzel- noch Grossraumbüro sind, sondern irgendwas dazwischen. Auffallend sind die vielen Besprechungszimmer, elf sind es. «Gebäudetechnik zu planen hat viele Aspekte, Zusammenarbeit und Absprachen sind wichtig», sagt CEO und Mitinhaber Daniel Bührer.

Die Halle zur Fertigung von Holzbauelementen ist über hundert Meter lang. Bild: Madeleine Schoder

Die Gebäudetechnik, das Kerngeschäft von 3-Plan, ist - als Referenz an die eigene Arbeit - an vielen Orten im Neubau nicht komplett versteckt, sondern hinter Holzlamellen sichtbar. Die Heizkörper, die auch zur Kühlung dienen, sind mit einem Ventilatörchen bestückt. Und für die natürliche Lüftung haben sich die Planer ein dreiteiliges Fenster ausgedacht: Ein grosses für das Licht, ein kleines Türchen nach draussen, um jeden Arbeitsplatz individuell zu belüften, und darüber eine Klappe, die sich bei Bedarf nachts automatisch öffnet, um die Betondecke zu kühlen.

Sie sägt, fräst, bohrt und kerbt

Bedeutend mehr Platz als 3-Plan auf dem ehemals städtischen Filetstück beansprucht die Baufirma von Beat Baltensperger, der den Firmensitz und die ganze Holzbauabteilung (früher in Seuzach) nach Oberi verlegt hat. Holzbau nach heutigen Massstäben braucht Platz: Die Halle ist 107 Meter lang, 35 bis 46 Meter breit und etwa 16 Meter hoch. Darin integriert ist ein Hochregallager, wo ein computergesteuerter Kran die benötigten Bretter, Platten und Balken herausholt und vor die ebenfalls computergesteuerte Zuschnittanlage hebt. Wobei der Begriff Zuschnitt nur die Hälfte der Wahrheit verrät: Die Maschine weiss auch zu bohren, zu fräsen, zu höhlen, zu kerben und noch so einiges mehr. Die so zurecht gemachten Balken und Bretter kommen dann in die Kommissionierhalle, wo sie für die einzelnen Elemente bereitgelegt werden. «Wir bauen heute in Holz praktisch alles in Elementen», sagt Beat Baltensperger: Lukarnen, Hauswände, ganze Dachstöcke, sogar die eigenen Büros wurden so gefertig und dann per Kran zusammengebaut. Sein bekanntestes Produkt sind die temporären Schulhäuser, die Winterthur bei ihm bestellt hat und mittlerweile auch in vielen anderen Orten in Betrieb sind.

Die Halle war übrigens das erste, was stand auf dem Filetstück, damit dort die Elemente für die beiden Bürotrakte gebaut werden konnten. Baubeginn für die Halle war im Februar 2016, Produktionsbeginn in der Halle im Oktober, und im Mai 2017 war Baltenspergers Bürotrakt fertig. Die Planer von 3-Plan zogen erst anfangs August nach Oberi.

Und nun, da fast alles fertig ist (nur im Erdgeschoss von 3-Plan wurde gestern noch laut gebaut), jetzt zeigen die Firmen ihren Neubau der Bevölkerung. (Landbote)