Ein raffiniertes Programm der Moderne

Unter dem Motto «Verklärte Nacht», das sich auf Arnold Schönbergs gleichnamiges Sextett op. 4 bezieht, war neben dem kecken «Kuleshov»-Klavierkonzert von Oscar Strasnoy (* 1970) auch ein Auftragswerk des Musik­kollegiums zu hören: Die in Berlin lebende ukrainische Kom­ponistin Alexandra Filo­nen­ko (* 1972) hat ihr einst als Diplomarbeit am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium ge­schrie­be­nes Stück «Entstehung – Verschwinden der vergangenen Gestalten» (1996/2017) für das Musikkollegium überarbeitet.

Schwebende Klangpalette

Filonenko ist eine bestandene und mehrfach ausgezeichnete Komponistin, entsprechend fantasievoll ist ihr Umgang mit dem Orchester. Zu Beginn spielen die Bläser nicht, sie atmen nur durch ihr Instrument, und daraus entsteht eine schwebende Klang­palette. Der Aufbau und die sukzessive Verdichtung eines Klanges ist nichts besonders Aufregendes, Filonenko macht es aber mit bezwingender Dramaturgie.

Ungewöhnlich ist ihr Einbezug von zwei Kinderstimmen, die nicht eigentlich solistisch singen, sondern in den Klangteppich verwoben eine «unschuldige» Farbe reinbringen. Diese Kinderstimmen-Passage hätte ruhig etwas ausgiebiger sein können. Reizvoll war auch der Einbezug von Gläsern, die mit Wasser gefüllt sind und die die Kinder zum Schluss mit dem Finger kreisend zum Klingen bringen. Das wirkte nicht einfach esoterisch, sondern raffiniert in den Orchesterklang reingemischt.

Virtuos verspieltes und doch hochkonzentriertes Stück

Der filmischen Montagetechnik ist das «Kuleshov»-Klavierkonzert von Oscar Strasnoy verpflichtet, der sich bis anhin hauptsächlich mit Opern profiliert hat. Strasnoy hat es dem interes­santen französischen Pianisten Alexandre Tharaud gewidmet, der es nun ­– nach der Uraufführung am 1. Juni 2017 in Montreal ­– als europäische Erstaufführung auch in Winterthur spielte. Es handelt sich um ein virtuos verspieltes und doch hochkonzentriertes Stück von 20 Minuten Dauer, das durch die Wieder­holung bestimmter Passagen in anderem Kontext die Wieder­holung selbst infrage stellt.

Zehetmair und Tharaud verstanden sich im Wechselspiel von Orchester und Solist ausgezeichnet, das Musikkollegium reagierte rhythmisch agil und präzise. Der Pianist zauberte mit seiner raffinierten Anschlagstechnik in den ruhigen Passagen «verklärte» Klangfarben aus dem Klavier, um dann auch die hochvirtuosen Läufe und Passagen leichtfüssig und dynamisch genau dosiert zu präsentieren. Das war ein geistreicher und kecker Geniestreich aller Beteiligten. Kein Wunder, wirkte nach der Pause die Orchesterfassung von Schönbergs spätromantischer «Verklärter Nacht» ziemlich altbacken – aber ein raffiniert schönes Stück ist es allemal. (Der Landbote)