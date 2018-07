«Nun ist es geschafft», verkündete Rektor Martin Bietenhader am Donnerstagabend an der Maturfeier der Kantonsschule Büelrain (KBW). Der Weg dahin sei mit Prüfungen gepflastert gewesen: In 12 Fächern mussten die Maturanden im Laufe ihrer vier Jahre am Gymnasium rund 250 Einzeltests und 10 Abschlussprüfungen schreiben.

Dafür verfügten sie nun über die breitestmögliche Ausbildung innerhalb ihrer Altersgruppe, führte Bietenhader aus. Und es wäre kein Gymnasium mit Schwerpunkt Wirtschaft und Recht, zeigte er dazu nicht den Artikel 5 der Maturitäts-Anerkennungsverordnung, nach der die Maturanden zu einer persönlichen Reife zu gelangen haben, die sie auf Hochschule und Gesellschaft vorbereitet.

«Wir haben viel gelernt und entsprechend viel wieder vergessen.»



«Das ist die stolze Aufgabe des aufgeklärten Gymnasiums, und ich glaube, dass wir dieser nachgekommen sind.» «Zahlen sagen mehr als Worte», befand danach Prorektor Claudio Cavicchiolo und präsentierte weitere Statistiken. Mit 71 Absolventen sei es der kleinste Jahrgang seit 25 Jahren – «ein wahrhaft exklusiver Club».

Besonders freue ihn die Vielfalt der künftigen Studiengänge der Maturanden, die zeige, dass die KBW keineswegs nur eine Zubringerschule für Wirtschaftsfächer sei. Einzig einen gravierenden Mangel an angehenden Französischlehrern diagnostizierte er.

Musikalisches Rahmenprogramm

In der Festrede liessen Absolventen der Theaterwerkstatt die Zeit am Gymnasium Revue passieren. Ihr Fazit: «Wir haben viel gelernt und entsprechend viel wieder vergessen. Nun sind wir an einem Punkt, an dem wir nicht so viel wissen – weil wir wissen, dass wir nichts wissen.» Ein bisschen Sachkunde scheint im Unterricht aber doch hängen geblieben zu sein, schliesslich schnitten gleich drei Schüler mit Bestnote 5.4 ab: Deborah Walt, Pia Scherrer und Cyrill Graf.

Musikalisch untermalt wurde der Abend durch das Rock-Ensemble der KBW sowie durch einen House-Remix von «Just Can’t Get Enough» der Black Eyed Peas, der in einer Maturarbeit entstand – und nicht zuletzt durch den rauschenden Beifall des Publikums, als die Absolventinnen und Absolventen ihre Maturzeugnisse entgegennehmen durften.

(Der Landbote)