Ein wenig bekannter Mann soll auf Beutler folgen

Die SP wollte die versammelte Journalistenschar heute ein wenig zappeln lassen. Der Name des Stadtratskandidaten wurde an der Medienorientierung erst nach etwa 20 Minuten preisgegeben. Vorher erklärten die Mitglieder der Findungskommission ausgiebig, wie sie bei der Kandidierendensuche vorgegangen waren und weshalb es einen SP-Stadtrat brauche.

30 Namen hätten sie auf der Liste gehabt, erklärte Felix Landolt, Präsident der Findungskommission und Gemeinderat. 17 Personen wurden konkret angefragt, wobei es einige Absagen gab. Fünf Kandidierende wurden zu Hearings geladen und schliesslich verblieben zwei in der engsten Auswahl. Und hier obsiegte der 40-jährige Kaspar Bopp, ehemaliger SP-Gemeinderat und ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied.

Marianne Ott, Mitglied der Findungskommission, erklärte, was den Ausschlag zu seinen Gunsten gegeben hatte: «Er hat politische Erfahrung als Gemeinderat und Mitglied der Aufsichtskommission. Er steht mitten im Leben, verfügt über eine integrative Art und bringt auch fachliche Qualifikationen mit als Projektleiter in einem Grossunternehmen.» Die SP sei sehr glücklich mit dieser Kandidatur.

Marianne Ott präsentiert den SP-Stadtratskandidaten.

Keine Frau gefunden

Dass man diesmal keine Frau aufstelle, liege auch daran, dass Politik nicht immer so leicht planbar sei. «In diesem Jahr war es aus persönlichen Gründen nicht möglich, eine Frau zu stellen», sagte Ott. Alle angefragten Frauen hätten abgesagt, etwa aufgrund der familiären oder beruflichen Situation.

«Wir schlagen nun mit Überzeugung einen Mann vor.»



Man müsse die Frauenförderung der Partei jedoch in einem grösseren Zusammenhang sehen. «Die SP bietet auf verschiedenen Ebenen starke Frauen, etwa im National- oder Regierungsrat. Zudem ist die SP seit der Wahl von Aurelia Favre immer mit einer Frau im Stadtrat vertreten, deshalb schlagen wir nun mit Überzeugung einen Mann vor.»

Kreisschulpflegepräsident Christoph Baumann, der ebenfalls der Findungskommission angehörte, erklärte, die SP wolle alles daransetzen, die «soziale, ökologische und innovative» Mehrheit im Stadtrat zu sichern. «Schon kurz nach Christa Meiers Wahl sahen wir einen klaren Aufbruch. Der Stadtrat stellte wesentliche Weichen für die Zukunft, etwa in der Verkehrspolitik».

So sei es gelungen, in stockenden Prozessen Lösungen aufzugleisen, etwa als im Bereich des Lagerplatzes innert Wochen eine Tempo-20-Zone realisiert worden sei. «Nun dürfen wir nicht wieder in die blockierte Situation zwischen 2014 und 2018 zurückfallen.»

Ein Ausschnitt aus Bopps Rede an der Medienkonferenz.

Doch wer ist der Mann, mit dem die SP ihren Sitz halten will? Kaspar Bopp war von 2013 bis 2016 knapp drei Jahre Gemeinderat, zuerst als Mitglied der Sachkommission Bau und Betriebe, dann als Mitglied der Aufsichtskommission. Seinen Rücktritt begründete er 2016 mit familiären und beruflichen Gründen.

Bopp ist aktuell Projekt- und Teamleiter bei der Axa und trägt dort die Verantwortung für den Betrieb und die Weiterentwicklung von Kommunikationstechnologien und Tools. Zuvor war er in derselben Firma sechs Jahre als Risikoanalyst tätig. Weiter hat er ein Studium in Datenanalyse und Prozessdesign am Technikum der ZHAW absolviert. Bopp ist Vater dreier Kinder und wohnt mit seiner Familie in Oberwinterthur.

Nominationen im Mai

Bopp ist der zweite inzwischen bekannte Kandidat für das frei werdende Stadtratsamt. Die aktuelle Gemeinderatspräsidentin Annetta Steiner (GLP) hatte schon letzte Woche mitgeteilt, sie werde antreten.

Sowohl Bopp als auch Steiner müssen von ihren Mitgliederversammlungen Anfang Mai noch definitiv nominiert werden. Auch die SVP möchte eine Kandidatur präsentieren, laut Parteipräsident Simon Büchi laufen die Abklärungen aber noch. Spätestens an der Mitgliederversammlung vom 8. Mai soll entschieden werden.

