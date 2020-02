Die Untere Vogelsangstrasse wird im Sommer 2021 saniert. Auf einige Einwendungen gegen das Projekt geht die Stadt nun ein. Zum Beispiel soll ein zusätzlicher Fussgängerstreifen an der letzten Liegenschaft an den Geleisen vor der SBB-Unterführung gebaut werden, was ursprünglich nicht vorgesehen war. «Eine erneute Überprüfung der Situation hat gezeigt, dass ein zusätzlicher Fussgängerstreifen angezeigt ist», sagt Armand Bosonnet, Leiter Projekte im Tiefbauamt. Er geht davon aus, dass künftig mehr Fussgänger in Richtung Auwiesenstrasse unterwegs sein werden.

Die Stadt berücksichtigt auch die Einwendung zur Schlittelwegsicherung. Diese besteht meist aus Strohballen oder speziellen Matratzen und wird nun - wie gewünscht - zurückversetzt, damit die Sicherheitszone grösser wird.

Kritisiert von der Bevölkerung wird auch die projektierte Stützmauer aus Beton, unmittelbar nach der Storchenbrücke. Diese sei kostenintensiv und wirke visuell nicht überzeugend. Vorgeschlagen wird stattdessen eine Trockenmauer, oder dass eine «etwas flachere Böschung mittels Blocksteinen» erstellt wird. Diese Einwendung will die Stadt überprüfen und lässt dafür eine geologische Baugrunduntersuchung erstellen. Die Kosten für eine solche Untersuchung schätzt Bosonnet auf etwa 20 000 Franken. (ea) ()