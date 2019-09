Einbrecher in flagranti erwischt

Ein 39-jähriger Deutscher wollte am Freitagmorgen in Winterthur Wülflingen in ein Haus einbrechen. Dabei wurde er vom Hausbesitzer überrascht. Der mutmassliche Einbrecher ergriff darauf erfolgreich die Flucht.

Die Nahbereichsfahndung der Stadtpolizei war aber ebenso erfolgreich. Nur kurze Zeit später kontrollierte ein Quartierpolizist eine verdächtige Person. Der Verdacht erhärtete sich und der 39-jährige Deutsche wurde verhaftet und auf den Polizeiposten gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kantonspolizei Zürich. (gvb)