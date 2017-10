Eine Gefälligkeit mit Folgen

Sie trafen sich im Zentrum Töss. Viermal in acht Tagen. Und immer ging es um dasselbe: Der Cousin und dessen Bekannter hatten etwas, das A., eine heute 28-jähriger Albaner, für sie sicher aufbewahren sollte. Die beiden wohnten damals im Hotel. A. war über ihre Vermittlung bei einem Paar in Töss untergekommen. Dort versteckte er die Ware in seinem Reisekoffer: Schmuck, Uhren und Edelmetalle im Wer von über 30 000 Franken. Es war Diebesgut. Das war auch A. bewusst, wie er vor Bezirksgericht zugab. Hingegen bestritt er, tiefer in die Sache verwickelt gewesen zu sein. Er habe die Wertsachen nur aufbewahren und wieder zurückgeben wollen.

Heroin unter dem Kopfkissen

Auch in einem zweiten Anklagepunkt stellte sich A. als Randfigur dar. Die Polizei hatte bei seiner Verhaftung in Töss ein Päckchen Heroin gefunden. A. sagte aus, dieses hätte seinem Vermieter und dessen Freundin gehört. Auf die Frage, warum die Drogen unter seinem Kopfkissen gefunden wurden, sagte A.: «Ich habe das Päckchen aus Neugier in die Hand genommen, genau in dem Moment kam die Polizei.» Da habe er es in Panik versteckt.

Es gab einige Zufälle und Ungereimtheiten mehr in der Geschichte, die A. vor Gericht vortrug und der Dolmetscher ins Deutsche übersetzte. Und doch entstand nicht das Bild eines gewieften Kriminellen, sondern eines jungen Mannes in schwierigen Umständen. A. erzählte, er sei im Frühling auf dem Weg zu seiner Freundin in England gewesen, mit der er ein Kind erwartete. Direkt dort einreisen konnte er nicht. Da habe ihm jemand den Weg via Schweiz empfohlen. So sei er nach Winterthur gelangt.

Kennengelernt hatte A. seine Freundin auf der griechischen Insel Paros, wo er seit seiner Jugend bei einer Tante lebte. Seine Eltern hatten ihn schon als Teenager aus Albanien weggeschickt, der besseren Chancen wegen. Doch auf der Sonnenseite landete A. nicht. Die Wirtschaftsschule, die er besuchen wollte, konnte er sich nicht leisten, eine Abendschule musste er abbrechen. Die letzten Jahre habe er in der Tourismussaison legal als Kellner gearbeitet, dazwischen schwarz auf Baustellen. Immerhin fand er damit ein solides Auskommen. 1300 Euro habe er monatlich verdient.

Seiner Freundin allerdings gefiel es in Griechenland nicht. Sie sei an ihren früheren Wohnort in England zurückgekehrt. Darum machte auch er sich im Frühling dorthin auf. Er wolle sie heiraten und sie überzeugen, mit ihm in Griechenland zu leben, sagte er. «Ich habe dort alles.» Es war ein kurzer Moment, in dem die Pose der Reue den Emotionen wich.

Milde für den jungen Vater

Das Gericht sprach A. schliesslich wegen Hehlerei und eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig und verurteilte ihn, wie beantragt, zu neun Monaten auf Bewährung. «Wir können in beiden Fällen davon ausgehen, dass sie aus Gefälligkeit gehandelt haben», sagte der Richter.

Ausserdem wurde A. für drei Jahre des Landes verwiesen. Wie vom Verteidiger beantragt, verzichtete das Gericht aber auf eine Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem. «Das wäre unverhältnismässig, wir wollen ihnen das Leben in Griechenland nicht erschweren», sagte der Richter. A., der die letzten sieben Monate in Haft verbracht und die Geburt seiner Tochter verpasst hatte, kann seinen Reisekoffer packen. (mcl)