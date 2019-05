Eine Geschäftsaufgabe als Befreiung

Herausgepickt:

Wenn’s im Kleiderlager nach Fleisch riecht

Von seiner Familiengeschichte ist Harry Liaskowsky nur wenig bekannt. «Mein Grossvater erwarb um 1905 die Liegenschaft Untertor 16 und zog mit seiner Familie von Zürich nach Winterthur», erzählt er. «Jedenfalls wurden mein Vater wie auch seine fünf Geschwister bereits hier geboren.» In seinem Geschäft betrieb der Grossvater «einen Gemischtwarenhandel im Bekleidungssektor», wie sein Enkel es ausdrückt. «Er handelte mit Hüten, Schuhen und Kleidern.»



Harry Liaskowskys Vater Jack übernahm 1942 nach dem Tod des Grossvaters das Geschäft und bis 1963 wohnten Teile der Familie auch am Untertor. Dies weiss Harry Liaskowsky deshalb so genau, weil das Haus in jenem Jahr abgebrochen und neu gebaut wurde. Der Laden war für etwa ein Jahr ein paar Häuser weiter östlich untergebracht: Im Lokal der ehemaligen Metzgerei Ehrensberger, neben dem Optiker Zwicker. Daran mag er sich – damals im Bubenalter – auch deshalb so gut erinnern, weil sich das Lager in den einstigen Kühlräumen befand, wo es immer noch intensiv nach Fleisch roch.



Auf den Umbau folgten goldene Zeiten: Es herrschte die Hochkonjunktur der Sechziger Jahre und in der Winterthurer Industrie waren viele Gastarbeiter beschäftigt; dementsprechend viele Italiener kamen ins Geschäft. «Als Südländer legten sie Wert auf ein gepflegtes Äusseres und sie waren auch bereit, dafür Geld auszugeben», erinnert er sich. «An den Samstagen und später bei den Abendverkäufen war der Laden voller Leute.»



In diesen struben Zeiten mussten seine beiden älteren Schwestern oft im Geschäft mithelfen. Da er selber deutlich jünger war, sei er nicht zum Einsatz gekommen, erinnert er sich. «Zudem war ich als Sohn und Stammhalter schon immer der Junior und damit privilegiert.» (amh)