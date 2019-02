Eine Kapelle, gebaut aus Holz der Asylhäuschen

Das bauliche Konzept und der historische Hintergrund sind, so scheint es zumindest, schon weiter entwickelt als die inhaltlichen Aspekte. Oder zugespitzt formuliert: Die Kirchenpflege Veltheim weiss, was sie will. Aber sie weiss noch nicht so genau, wozu.

Die Ausgangslage ist die: In den Jahren 2016/17 wohnten bis zu 70 Flüchtlinge in der Kirche Rosenberg. Der Veltheimer Kirchenpfleger und Architekt Markus Jedele hatte, damit die Flüchtlinge und insbesondere die Flüchtlingsfamilien eine gewisse Intimsphäre hatten, ein einfaches Häuschen entworfen, von dem dann 14 Exemplare in der Kirche aufgestellt wurden.

Dasselbe Modell kam wenig später auch in der Asylunterkunft im alten Busdepot Deutweg zum Einsatz. Unterdessen sind beide Unterkünfte geschlossen, und Jedele wurde oft gefragt: Was wird aus all dem Holz? Es sind Stapel von Spanplatten, 1800 Laufmeter Latten, und das ist nur das Material aus dem Rosenberg.

Alten Zugang wieder öffnen

Jedele war es auch, der den Kollegen und Kolleginnen in der Kirchenpflege eine Idee vorschlug: Aus dem Holz liesse sich doch ein temporärer Anbau an die Dorfkirche von Veltheim bauen. Nicht irgendein Anbau, sondern eine Kapelle, dort wo zur Zeit der Reformation und bis 1860 ein alter Chor gestanden hatte.

«Die Asylkirche Rosenberg brachte neue Leute, neue Ideen und neuen Schwung in die Kirche.»



Der Zugang zu jenem abgebrochenen Teil der Kirche ist noch sichtbar: Links im heutigen Chor erinnert ein grosser Torbogen daran. Bloss: Der Zugang führt nirgendwo hin, er ist fest zugemauert.

Diese Mauer ist nichts Historisches, es ist eine simple Backsteinmauer aus dem Jahr 1980. Jedele möchte sie rausbrechen, um einen Zugang zur geplanten Holzkapelle zu haben. Diese würde innen gut 4 auf 3 Meter gross und 5 Meter hoch, mit einem Gewölbe und einem Oberlicht, «ein sakraler Raum», sagt Jedele. Die Holzwände würden gut isoliert, nach jetziger Vorstellung mit Altpapierschnipseln aus Büchern, Noten und gebrauchten Gesangsbüchern.

Die Wallfahrt nach Veltheim

Aus einer Dokumentation der Kirchenpflege geht hervor, dass die Kirche Veltheim vor der Reformation eine Wallfahrtskirche war. Aus jedem Haushalt der Stadt Winterthur musste mindestens eine Person ein- oder zweimal jährlich nach Veltheim pilgern. Auch daran soll die Kapelle erinnern.

Die Kirchenpflege will die Kirchgemeinde im März en détail informieren und sich dann auch die Finanzen bewilligen lassen: Etwa 80000 Franken brauchts für den Bau (und den Rückbau) sowie bis 60000 Franken für den auf zwei Jahre beschränkten Betrieb. Private Spenden und Gelder aus Fonds sollen helfen. Die Eröffnung ist geplant am 2. Juli dieses Jahres, das ist der Tag der früheren Wallfahrt aus Winterthur.

Frage: Wozu das Ganze?

Bleibt die Frage: Was soll dort drin passieren? Jedele räumt ein, dass derzeit noch kein definitives Betriebskonzept feststehe. Die Holzkapelle sei aber gewiss keine Neuauflage der Kulturkirche Rosenberg, welche die Reformierten vor drei Jahren abgelehnt hatten – «eher eine Art Kirchenlabor».

Er selber habe sich in deutschen Kirchen inspirieren lassen, wo viel mehr möglich sei und gemacht werde als in den hiesigen, sagt Jedele: «Hier scheint in vielen reformierten Kirchen alles gesetzt und gegeben.» Ein Ansatzpunkt für ihn ist die Asylkirche Rosenberg: «Das brachte neue Leute, neue Ideen und auch neuen Schwung in die Kirche.»

Im Konzeptpapier zur temporären Holzkapelle, das online nachzulesen ist, heisst es: Eine noch zu bestimmende Programmkommission soll «für wechselnde Installationen und Ausstellungen besorgt sein und der Kirchgemeinde die Möglichkeit geben, sich einzubringen und sich auf neue Art mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen». In einem anderen Papier ist davon die Rede, dass sich auch Künstlerinnen, Musiker, Theologinnen, Fotografen sowie Gruppen von Kindern und Senioren einbringen könnten.

Weil der Zeitplan eher eng ist mit Kirchgemeindeversammlung Mitte März und geplantem Eröffnungstermin im Juli, läuft schon jetzt das Baubewilligungsverfahren. Mit der Denkmalpflege sei das Vorhaben abgesprochen.

(Der Landbote)