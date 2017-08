Eine Künzle-Nomination mit kleinem Schönheitsfehler

Einstimmig und mit viel Applaus hat die CVP am Donnerstag an ihrer Parteiversammlung Stadtpräsident Michael Künzle für eine Wiederwahl nominiert. Stabilere Stadtfinanzen, das House of Winterthur, das überarbeitete Kulturleitbild und die Drei-Häuser-Strategie bei den Museen, das alles habe Künzle in der laufenden Legislatur geprägt und vorangetrieben, schreibt die Partei in ihrer gestrigen Medienmitteilung. Gleichzeitig kassierte die Galionsfigur allerdings einen kleinen Seitenhieb.

Nur eine Ja-Stimme

Mit 18:1 Stimmen und 2 Enthaltungen beschlossen die Delegierten die Nein-Parole zur Einbürgerungs-Vorlage, über die am 24. September abgestimmt wird. Sowohl im Parlament als auch innerhalb der Fraktion hatte Künzle zuvor die Position des Stadtrats vertreten und für die Vorlage geworben. Diese sieht vor, die sechsköpfige Bürgerrechtskommission (Bük) bestehend aus Gemeinderäten verschiedener Parteien, aufzulösen.

Die Einbürgerungskompetenz ginge ganz an den Stadtrat über. Neben den erleichterten Einbürgerungen würde dieser künftig auch über die ordentlichen entscheiden, von Antragssteller, die nicht in der Schweiz geboren wurden. Neu würde (neben dem Sprachtest) auch der Staatskunde-Test ausgelagert, und statt der Bük würde künftig ein Mitarbeiter der Stadtkanzlei das persönliche Einbürgerungsgespräch führen.

Der Gemeinderat winkte die Motion im Mai mit 32:24 Stimmen durch, eine bürgerliche Minderheit von CVP bis SVP war dagegen. Die CVP/EDU-Fraktion argumentiert inzwischen mit dem Fairness-Gedanken. «In einem persönlichen Gespräch kann man die Fragen dem Alter und Bildungshintergrund eines Kandidaten anpassen», sagt Fraktionschefin Iris Kuster. Auch das Mehraugenprinzip bleibe mit der Bük gewahrt. Und vor einem Gremium demokratisch gewählter Personen zu sprechen, gebe dem Gespräch zudem einen würdigen Rahmen.

Künzle sagt, er respektiere den abweichenden Entscheid seiner Partei: «Auch wenn man in einer Partei ist, muss man nicht zwingend immer einer Meinung sein.» Er persönlich aber teile die Position der Regierung. Ein einheitliches Einbürgerungsverfahren über den Stadtrat sei effizienter und günstiger.

Spitzentrio will bleiben

Mit der Nomination Künzles gab die CVP auch ihre Gemeinderatsliste bekannt. Spitzenkandidaten sind die amtierenden Gemeinderäte Iris Kuster, Andreas Geering und Renata Lüchinger. Zu verteidigen hat die Partei allerdings vier Sitze, weil mit Franco Albanese vor einem Jahr ein Parteimitglied abtrünnig wurde und zur SVP wechselte. (Landbote)