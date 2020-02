Eine Schneckenparty, ein Schädelfund und andere wilde Geschichten

Ob der Kiefer nun von einem Hirsch oder von einem Fuchs ist, das ist den meisten Kindern im Grunde egal. Ein solches Teil zu finden, ist schon Abenteuer genug. Und beim Muschelfund am Strand in Italien interessieren Farbe und Grösse mehr als die korrekte Bezeichnung. Kinder finden Dinge in der Natur und sind einfach davon fasziniert. Eine Feder im Park, ein kleiner Frosch, der an der Velotasche klebt und stirbt, ein Stück Granit, das glitzert wie ein Edelstein.

«Sammeln, zeigen, erzählen» hiess die offene Ferienwerkstatt des Naturmuseums in den vergangenen beiden Sportwochen. Kinder ab sechs Jahren waren eingeladen, ihre Fundstücke oder Schätze mitzubringen, sie in Szene zu setzen, in einer Schuhschachtel zu präsentieren und eine Geschichte dazu zu schreiben oder zu erzählen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine erfundene ist oder die wahre Geschichte, die zum Fund führte.

«Es war einmal eine geheimnisvolle Berglandschaft. Dort wohnte ein sehr alter Mann. Eines Tages ging er spatzieren. Plötzlich sah er etwas glänzen und ging zu dem Ding. Auf einmal fing das an zu reden und der Mann erschrack. Es sagte: Ich heisse Moali. Ich sitze schon seit einem Jahr da und bin ganz einsam. Kann ich vielleicht bei dir einziehen? Der Mann sagte na klar. Und so lebten sie friedlich mit einander.»

Über hundert Kinder kamen

Die Idee dieser Ferienwerkstatt, die stets in den Sport-, den Frühlings- und Herbstferien stattfindet, hatte die Leiterin und Museumspädagogin des Kindermuseums, Judith Weber. «Zum ersten Mal können die Kinder ihre Werke samt den Geschichten dazu nun präsentieren und zwar bis zur Finissage der Ausstellung am 15. März, das freut uns sehr.» Mehr als hundert Kinder haben in den letzten zwei Wochen ihren Fund mitgebracht, und wer keinen hatte, konnte sich im Schulzimmer des Museums einen auslesen. Im grossen Kellerraum liegen auch allerlei Materialien, Leim und Draht bereit, um das wertvolle Teil zu dekorieren und zu inszenieren.

Um die Geschichte dazu zu erzählen, gabs drei Möglichkeiten: Entweder eine Audio-Aufnahme, die sich abspielen lässt, schreiben wie anno dazumal mit Feder und Tinte oder aber auf einer alten Schreibmaschine. «Das kam sehr gut an», erzählt Judith Weber, «wir haben häufig Grosseltern beobachtet, die ihren Enkelkindern erklärten wie so eine Schreibmaschine funktioniert und warum es klingelt.»

Die Geschichte gelesen von Milan

Leihgabe wird Schenkung

Eine Möglichkeit, ihre Naturschätze zu zeigen, haben Kinder seit Jahren. Im so genannten Schubladenmuseum lagern «Leihgaben» der Kinder in kleinen Fächern hinter Glas. Alle im Kindermuseum können sie bestaunen, bis zu einem Jahr bleiben sie dort ausgestellt. Holt ein Kind seinen Schatz innert dieser Frist nicht ab, wird daraus eine «Schenkung». «Mittlerweile ist eine grosse Sammlung zusammen gekommen, die wir zum Teil als Anschauungsmaterial für die Museumspädagogik verwenden», sagt Judith Weber.

Von Nora, 8 Jahre alt: «Meine Geschichte heisst Roberta und die drei Schneken. Roberta fragt: Wollen wir eine Party feiern? Und die drei Schneken sagen: Eine gute Idee. Und dann feiern sie eine Party.

Aus diesem Fundus konnten jene Kinder, die spontan in der Ferienwerkstatt vorbeikamen, etwas auslesen, das sie inszenieren wollten. Natürlich sind jene Geschichten besonders spannend zu erzählen, die auf einem echten eigenen Fund beruhen. Und den Kindern zuzuhören, wenn sie stolz und eifrig davon erzählen, ist gleichermassen erheiternd wie berührend.

Die Geschichte des Fuchs gelesen von Miro