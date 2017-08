Einwohner verlangt mehr Mitsprache

Ganz oder gar nicht, etwas dazwischen gibt es an Urnenabstimmungen in der Gemeinde Wiesendangen nicht. Das ärgert Jack Brunnschweiler: «Heute kann man nur Ja oder Nein zu einem Geschäft oder Kredit sagen, aber nicht differenzieren.»

Das Wiesendanger FDP-Mitglied fordert deshalb eine vorberatende Gemeindeversammlung als «gestaltendes Element» vor Urnenabstimmungen und will die neue Gemeindeordnung an der Abstimmung vom 24. September ablehnen, weil eine solche darin nicht festgeschrieben ist. «Das ist keine parteipolitische Frage, sondern eine staatspolitische Entscheidung», schreibt Brunnschweiler im «Wisidanger», dem Publikationsorgan der Gemeinde.

Kita-Kredit als Beispiel

Ihm geht es vor allem um Grossprojekte, die zwar notwendig sind, aber aus seiner Sicht in der Vergangenheit vielfach zu luxuriös ausgefallen sind. Als Beispiel nennt er den 4,1-Millionen-Franken-Kredit für den Neubau der Kindertagesstätte (Kita) Wiesendangen.

Damals war von den Gegnern an der Informationsveranstaltung insbesondere die Gastroküche kritisiert worden, als Alternative wurde ein Lieferservice vorgeschlagen. Gemeinde und andere Befürworter sprachen hingegen davon, dass die Investition langfristig günstiger sei. ­Ende November 2014 nahmen 52 Prozent der Wähler das Geschäft an, seit einem Jahr ist die Kita in Betrieb.

In der aktuellen Wiesendanger Gemeindeordnung ist weder eine vorberatende Gemeindeversammlung noch eine Informationsveranstaltung festgehalten. Letztere soll neu Pflicht werden. Vorberatende Gemeindeversammlungen hingegen, die im kantonalen Vorlagendokument unter Ziffer 15.9 als mögliche Variante vorgeschlagen sind, hat der Wiesendanger Gemeinderat nicht in die neue Gemeindeordnung aufgenommen.

«Wenn einem Projekt gegenüber eine grosse Skepsis herrscht, muss man so oder so über die Bücher.»Kurt Roth, Gemeindepräsident

Gemeindepräsident Kurt Roth rechtfertigt das: «Ausgangspunkt für die Revision war unsere aktuelle Gemeindeordnung und nicht das Muster des Gemeindeamtes.» Alle Ortsparteien sowie die Rechnungsprüfungskommission (RPK), die sie zu einer Vernehmlassung eingeladen hätten, seien mit dem Gemeinderat einig gewesen, dass auf eine vorberatende Gemeindeversammlung zu verzichten sei.

«Wenn einem Projekt gegenüber eine grosse Skepsis herrscht, muss man so oder so über die Bücher, das ist auch im Interesse der Behörden», sagt Roth. In der Weisung zur Abstimmung über die neue Gemeindeordnung schreibt der Gemeinderat, dass «eine vorberatende Gemeindeversammlung den ohnehin schon langen politischen Prozess bis zu einer Umsetzung eines Projekts nochmals verlängert und durch Zusatzplanungen verteuert».

Roth verweist auf die externen Fachpersonen, Kommissionen und die Gemeinderäte, die die Projekte allesamt prüfen, bevor sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden. «Zudem sollten die Leute ein gewisses Vertrauen in die von ihnen gewählte Behörden haben», sagt Roth. Der Gemeinderat schreibt mit Bezug aufs Gemeindeamt, dass im Bezirk Winterthur nur 5 von 20 Gemeinden eine vorberatende Versammlung kennen.

Kantonsweiter Rückgang

Roland Wetli, Leiter der Abteilung Gemeinderecht, sagt: «Bei den vorberatenden Gemeindeversammlungen ist kantonsweit ein Rückgang festzustellen.» Man müsse auch bedenken, dass das neue kantonale Gemeindegesetz mehr Urnenabstimmungen vorschreibe. «Etwa bei Statutenänderungen von Zweckverbänden. Diese können an einer vorberatenden Gemeindeversammlung nicht einseitig abgeändert werden, da es sich ja um ausgehandelte Verträge zwischen den Gemeinden handelt.»

Natürlich könne aber jede Gemeinde in der Gemeindeordnung den Grundsatzentscheid fällen, ob sie die Stimmbürger bei Detailfragen zu Projekten mitbestimmen lassen wolle und deshalb an der vorberatenden Gemeindeversammlung festhalte.

Brunnschweiler wird die neue Gemeindeordnung an der Urne ablehnen. Er fordert die Wiesendanger auf, es ihm gleichzutun. Anschliessend soll eine erneute Abstimmung stattfinden. Der Gemeinderat warnt hingegen vor einer Ablehnung, da er die RPK von sieben auf fünf Mitglieder reduzieren will und dies dann nicht mehr auf die nächste Amtsperiode (2018 bis 2022) hin klappen würde. Der Kanton gibt den Gemeinden für die Anpassung bis 2022 Zeit.

(Der Landbote)