Elegantes Wohnen in der alten Schuhfabrik

Der dreigeschossig helle Sichtbacksteinbau an der Ackeretstrasse 17 fällt im Neuwiesenquartier vor allem wegen seines stattlichen Volumens auf. Die klassische Gliederung und die feinen Schmuckelemente sind Ausdruck eines gehobenen Stils – und das bei einer ehemaligen Schuhfabrik. Sie wurde 1897 von Hermann Siegrist-Allweyer (1868-1937) erbaut und schon 1911 um fünf Achsen gegen Westen erweitert.

Ab 1958 bis 2013 diente das Haus der Stadt als Materiallager. Und nun ist dieses inventarisierte Exempel sorgfältig gestalteter Gewerbearchitektur durch das bekannte Winterthur Architekturbüro Graf Biscioni Architekten AG zum Wohnhaus umgebaut worden.

Die Lösung überzeugt uns, gerade auch, weil sie einen Kontrast zum Bau bildet.



Wo einst unter grossem Lärm Schuhe genäht wurden, später mit der Materialverwaltung sich Stille ausbreitete, zieht jetzt in die 12 2 ½-Zimmerwohnungen und die beiden 4 ½-Zimmerwohnungen unter dem Dach ein Leben ganz anderer Art ein. Dieser Wohnungsmix stand nicht von Anfang fest. Er war vielmehr das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, in dem Nutzungsvarianten von verschiedenen Architekten erarbeitet wurden.

Alle Wohnungen vermietet

Schliesslich wurde im Herbst 2015 der Auftrag durch den Stadtrat an Graf Biscioni erteilt. Ihre Lösung hatte die Stadt am meisten überzeugt. Beteiligt an diesem Prozess waren das Departement Finanzen, Bereich Immobilien, sowie das Amt für Städtebau.

Unter grösstem Zeitdruck erarbeiteten die bekannten Winterthurer Architekten ein bewilligungsfähiges Projekt. Es musste die Anforderungen an Erdbebensicherheit, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Behindertengerechtigkeit, Mobilität und Wohnkomfort, etwa Trittschallschutz, erfüllen.

Bei der Umsetzung sind auch die Vorgaben der Denkmalpflege berücksichtigt worden, die sich hauptsächlich auf die Erhaltung von Fassaden, Treppenhaus und Dachstuhl beschränkten. Vom Ursprungsbau war sonst nicht Erhaltenswertes vorhanden.

Baubeginn war Mai 2016; alle Wohnungen, die preislich im oberen Mittelfeld anzusiedeln sind, konnten in kurzer Zeit vermietet werden. Bei einem Investitionsvolumen von 5.9 Millionen Franken wird eine Bruttorendite von 5.5 Prozent angegeben. Die Stadt folgt mit dieser Transformation ökonomisch somit dem Trend privater Investoren. Freilich wollte man keine Luxuswohnungen in Bahnhofsnähe für eine reiche Klientel anbieten.

Einfach und wirtschaftlich

Die Eingriffsstrategie von Graf Biscioni zeichnet sich durch verblüffende Einfachheit und hohe Wirtschaftlichkeit aus; sie entspricht präzise der Logik der strengen Symmetrien in diesem Bau. Jedes Geschoss (ausser den Dachwohnungen) wurde zweimal gehälftet, was pro Stockwerk vier praktisch identische Wohnungen ergibt. Je zwei Wohnungen liegen so Rücken an Rücken, was wiederum die Platzierung der Steigleitungen extrem erleichterte.

«Die Sitzbänke verstehen wir als eine nachbarschaftliche Willkommensgeste»



Auch die Grundrissgliederung ist von einer überzeugenden Schnörkellosigkeit. Indem die sanitären Einbauten und die Küchenfront längs der Wohnungstrennwand verlaufen, bleibt ein offener Restraum. Davon werden zwei Fensterachsen für ein Zimmer beansprucht.

So ergibt sich ein räumlicher Rhythmus von grosszügigem Entrée, schmalem Gang und offenem Loftraum, oder anders: von einer halbdunklen fensterlosen Zone zum Licht, das durch die grossen, regelmässig gesetzten Fenster in die überhohe Ess- und Wohnzone einströmt. Wenig Maueranteil und generös proportionierte Öffnungen lassen diesen Bereich grösser erscheinen.

Viel Beifall verdient, wie raffiniert die weinroten Stoffmarkisen zwischen dem Doppelmauerwerk versteckt werden. Kein unförmiger Kasten zerstört den schönen Schwung des in rotem Backstein gemauerten Segmentbogens. Er ist wichtig für den Charakter der Fassadenzeichnung, aber auch für die schlichte Eleganz im Innern. Die neuen Holzmetallfenster mit ihren schönen Profilen sind ebenfalls ein Gewinn. Das luftige Treppenhaus mit den so reizvollen Brüstungen aus Holz und Metall sowie den Stufen aus Granit konnten erhalten werden - wiederum dank einer kreativen Lösung der Architekten für den letzten Tritt.

Angesichts des Lobes für die grosse Linie und Details mag es als kleinlich taxiert werden, wenn mit einem mäkelnden Epilog geschlossen wird. Dabei geht es um die konsequente Kontrolle bis ins Letzte.

Fehlendes Fine Tuning

Der erste Kritikpunkt bezieht sich auf die Umsetzung des Farbkonzeptes. Weil die Farben bei Böden und Wänden sonst sehr präzise und zurückhaltend eingesetzt werden, fällt dem an Bildern geschulten Auge umso mehr ein Bruch auf.

Die äussert sorgfältig verarbeiteten Sanitäreinbauten strahlen so klinisch kalt und weiss in die Wohn- und Esszone, als wäre man im Spital. Nicht wirklich nachvollziehbar bleibt, weshalb man diese Partie nicht auch in den sonst leicht gebrochenen Farbakkord aufgenommen hat. Auch bei der Bemalung des Sockels, wo ein seltsames Beigebraun nicht zum Rest der Fassade passt und Sandstein vortäuschen soll, fehlt das handwerkliche Fine Tuning.

Der zweite Kritikpunkt betrifft die Umgebungsarbeit. Sie ist das Werk der Zürcher Landschaftsarchitekten Hoffmann & Müller. Sie agierten zu ambitiös auf dem schmalen Band; ihr (allzu) kapriziöser Umgang mit so vielen Materialien, Farben, Formen, dynamischen Sitzbänken und Geometrien spielt sich auf gegenüber der Gradlinigkeit des Baus und den einfachen Regeln des Gartenstadtquartiers.

Roger Biscioni verteidigt die Landschaftsarchitekten: «Die Lösung überzeugt uns, gerade auch, weil sie einen Kontrast zum Bau bildet. Wir wollten uns zudem gegenüber dem Quartier öffnen, darum gibt es keinen Zaun mehr. Die Sitzbänke verstehen wir als eine nachbarschaftliche Willkommensgeste». Ebenso lobt Biscioni die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Leiter der Denkmalpflege Stefan Gasser.

(Der Landbote)