Enkeltrick-Paar gefasst

Annemarie war am Apparat. Aber als die vermeintliche Schwägerin aus Deutschland sie bat, ihr dringend 180 000 Franken zu leihen, um die Versteigerung ihrer Wohnung zu stoppen, stutzte die 70-jährige Seniorin aus Winterthur. «Warte nur, du läufst mir drein», hat sie sich laut Medienberichten gesagt. Sie ahnte bereits, dass hier Enkeltrickbetrüger am Werk waren. Sie handelte die Summe auf 68'000 Franken herunter und vereinbarte in Zürich einen Übergabeort.

Statt der Schwägerin, die vorgab, im Stau zu stecken, kam letztlich die «Notariatssekretärin». Der Mann der Rentnerin hatte inzwischen die Polizei verständigt. Nach zig Anrufen des «Advokaten» der Schwägerin traf die Seniorin dann am Übergabeort ein, begleitet von Beamten in Zivil.

Im Stile von Miss Marple

Vor Ort konnte die Polizei dann einen Mann, dessen Ex-Frau und die gemeinsame 15-jährige Tochter verhaften. Ihn verurteilte das Bezirksgericht Zürich zu 25 Monaten Gefängnis, sie zu 30 Monaten teilbedingt. Beide werden für zehn Jahre des Landes verwiesen. Die Tochter wurde mit einem Strafbefehl belegt und nach Polen zurückgeschickt.

Ein Richter lobte das kluge Verhalten der Seniorin im Stile von Miss Marple, der Amateurdetektivin, bekannt aus Agatha Christies Kriminalromanen. (hit)