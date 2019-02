Entscheiden wird letztlich das Volk

Die SVP lieferte am Montagabend im Gemeinderat die grosse Überraschung: Sie stimmte mit den Grünen/AL und mit der SP-Mehrheit gegen die Traglufthalle im Freibad Geiselweid. Überraschend war das deshalb, weil die SVP sich bisher stets für Sportanlagen allgemein und für mehr Winterschwimmmöglichkeiten ausgesprochen hatte. Weshalb der Wandel? Das Ganze sei ein «Schildbürgerstreich und ein Murks», sagte SVP-Gemeinderat Michael Gross. Der Standort Geiselweid sei ungünstig, die Zufahrt überlastet. Zudem hätten 2012 53 Prozent der Stimmenden Nein gesagt zum Cabriodach. Den Volkswillen gelte es zu respektieren, jetzt wieder abzustimmen, sei eine Zwängerei, fand Gross namens der SVP.

Seite an Seite mit der SVP

Im selben Boot wie die SVP fanden sich plötzlich die Grünen. Nur ist ihre Opposition konsequent und beständig. Auch die Grünen argumentieren mit der (fehlenden) Ästhetik, aber hauptsächlich mit der Ökologie. Einen solchen «Ballonwurm im Quartier» wolle niemand, sagte Reto Diener, «auch das Warmluftgebläse wird man weitherum hören». Primär aber sei das Ganze «eine Energieschleuder par excellence», und «der Trick mit den Biogas-Zertifikaten machts nicht besser». Um überhaupt die Chance zu haben, dass so eine Halle bewilligt würde, hatte der Stadtrat vorgeschlagen, Biogas-Zertifikate zu kaufen. Geheizt würde aber nicht mit Biogas, sondern mit Fernwärme aus der KVA, die im Winter oft mit fossilen Brennstoffen nachheizen muss. Die Grünen beteuerten, sie seien grundsätzlich nicht gegen ein zweites Hallenbad, aber ein richtiges, gut gebautes müsse es sein.

SP gespalten, GLP zufrieden

Die SP war wegen Krankheitsabsenzen nicht vollzählig anwesend (wie andere Fraktionen auch) und stimmte gespalten ab. Zehn lehnten die Traglufthalle ab, vier stimmten dafür. FDP, Grünliberale, EVP und CVP waren geschlossen für die Traglufthalle. Ohne Wenn und Aber akzeptierten die Grünliberalen alle Aspekte der Halle. Das sei ein «guter Kompromiss zwischen Ökologie und Ökonomie», fand Samuel Kocher. Die Biogas-Zertifikate seien ein vernünftiges Modell und das Projekt als Ganzes eine vernünftige Übergangslösung, bis in 15 Jahren ein richtiges Hallenbad gebaut sei.

Innenansicht der geplanten Traglufthalle. Visualisierung: PD

Die Sprecher aller Parteien betonten, es brauche mehr gedeckte Wasserfläche und es gehe um eine Übergangslösung, bis Winterthur ein zweites Hallenbad habe. Wo ein solches stehen soll, wie es finanziert werden soll und ob Auswärtige höhere Eintrittspreise zahlen sollen, darüber herrschte Uneinigkeit. Aber darum ging es am Montag nur am Rande. Sehr wohl ging es aber um die Frage, ob das Volk nicht ein Recht haben sollte, noch einmal über die Frage einer Überdachung abzustimmen.

Unredlich und unsportlich

Vertreter vieler Parteien hatten zusammen mit Wassersportvereinen über 2000 Unterschriften gesammelt für eine Volksinitiative. Der Gemeinderat hatte darüber diskutiert und dann einen Gegenvorschlag gutgeheissen. In der Folge zogen die Initianten ihr Begehren zurück – im Glauben an die damalige deutliche 37:18-Mehrheit im Gemeinderat. Am Montag war es keine deutliche Mehrheit mehr. Im Gegenteil: Es wurde äusserst knapp.

Katrin Cometta (GLP) mahnte den Rat in dieser Situation, es sei nicht redlich, auf diesem Weg jetzt die Halle oder doch zumindest die Volksabstimmung einfach abzuschiessen. Das wäre sehr unsportlich, fand auch Markus Wenger (FDP).

Dank des Ergebnisses von 27 Ja zu 26 Nein kann es nun doch eine Volksabstimmung geben. Es geht um eine Traglufthalle, die 2,5 Millionen Franken kostet und rund eine halbe Million jedes Jahr zusätzlich für den Betrieb. Die Halle soll von Oktober bis April jeweils während 90 Stunden pro Woche geöffnet sein. (Landbote)