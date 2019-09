«Entscheidend ist die bauliche Qualität»

Die Krankenkasse Swica wächst: 700 Mitarbeitende zählt sie in Winterthur, 100 neue Stellen sollen in den nächsten fünf Jahren dazukommen. Dies vor allem in der Generaldirektion an der Römerstrasse. Dazu möchte die Swica zwei bestehende Bürogebäude abreissen und durch ein grösseres ersetzen. Weil Anwohner das Referendum ergriffen, wird am 20. Oktober über den Gestaltungsplan abgestimmt.

«Sorgfältig vorgegangen»

Im Superblock zeigte Bauvorsteherin Christa Meier (SP) am Montag nochmals auf, warum die Stadt es der Versicherung erlauben will, in der Quartiererhaltungszone Inneres Lind 30 Zentimeter höher zu bauen als im Zonenplan vorgesehen. «Bedingung für eine Abweichung ist eine erhöhte bauliche Qualität», sagte Meier. Die Krankenkasse habe den Anforderungen in einem qualifizierten, zweistufigen Verfahren Rechnung getragen. Nachdem eine erste Testplanung ergab, dass das nördliche Areal für einen neuen Hauptsitz geeignet wäre, wurde ein Architekturwettbewerb durchgeführt, alles in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege und städtischen Fachstellen. Meier sprach von einem «fachlich vorgegebenen, nachvollziehbaren und transparenten Planungsprozess». Die Swica habe in einem «sorgfältigen Vorgehen die Vorgaben vollumfänglich erfüllt.»

Das Swica-Gebäude heute (links) und die Pläne für den Neubau (rechts). Verschieben Sie den Regler und sehen Sie den Unterschied. Bild: Marc Dahinden, Visualisierung: PD

Die Gegner des Projekts formieren sich um den Bewohnerverein Inneres Lind. Dass ein bestehendes Gebäude aus dem Inventar der Denkmalpflege entlassen werde, und im Gegenzug eins im südlichen Arealteil unter Schutz gestellt werden soll, bezeichnen sie als «Kuhhandel». Dass die Swica grösser bauen dürfe als die Quartiererhaltungszone vorsieht, schaffe einen «gefährlichen Präzedenzfall». Falls die Vorlage angenommen werde, könnten künftig auch anderswo Quartiererhaltungszonen «nach Belieben ausgehebelt werden».

Peter Baki, Leiter Raumentwicklung bei der Stadt, erklärte dazu gestern: «Jeder Gestaltungsplan ist ein Einzelfall. Die Hürden für Abweichungen sind extrem hoch.» Stadträtin Christa Meier lobte am Swica-Projekt, dass es sich, durch die Platzierung in der Mitte der Parzelle, umgeben von alten Bäumen, gut ins Quartierbild einfüge. Das Gebäude sei in drei verschieden hohe Baukörper gegliedert und nur ein Teil der gewinkelten Fassade zeige zur Römerstrasse. So wirke es trotz seines Volumens nicht wuchtig. Die Gegner sprechen hingegen von einem «fünfgeschossigen Büroklotz» mitten in einem Wohnquartier.

«Im Interesse der Stadt»

Meier sagte, angesichts dessen, wie eng das Projekt fachlich und politisch begleitet wurde, finde sie es «unsachlich und absurd», wenn die Gegner des Gestaltungsplans von einem Präzedenzfall oder Kuhhandel redeten oder ihn als klimaschädlich verunglimpften. «Es liegt im Interesse der Stadt Winterthur, der Swica als bedeutender Arbeitgeberin eine Entwicklung am jetzigen Standort zu ermöglichen», schloss sie. Die Gegner verzichten auf eine eigene Wahlkampfveranstaltung, werden aber am morgigen Forum Architektur auf dem Podium vertreten sein.